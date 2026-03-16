In Memoriam Premios Oscar 2026: todos los actores, actrices y directores recordados en la gala

La noche de este domingo, 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se vistió de gala para albergar una edición más de los Premios Oscar. Como es costumbre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) dedicó un momento de la ceremonia para dar un último adiós a todos los actores, actrices, directores y demás profesionales que lamentablemente perdieron la vida durante el último año. Así se vivió el In Memoriam de los Oscars 2026.

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Emotivo y muy especial: así fue el In Memoriam de los Premios Oscar 2026

Sin duda, el momento más emotivo de la noche fue el In Memoriam. A diferencia de años anteriores, el segmento de esta gala tuvo una mayor duración, pues la industria del séptimo arte fue golpeada con una gran cantidad de figuras que, lamentablemente, partieron en los últimos 12 años. Por ello, esta ocasión, el segmento estuvo dividido en tres partes. "Han fallecido muchos titanes del cine, y hay muchísimas personas que sienten un profundo cariño por muchas de las personas a las que rendimos homenaje", aseguró la showrunner de la gala. El primero en ser reconocido fue Rob Reiner.

El querido cineasta - quien falleció en compañía de su esposa, Michele Singer - fue recordado a través de sus películas más emblemáticas, mientras que varias estrellas de sus cintas se hicieron presentes en el escenario para rendirle homenaje.

Many stars from Rob Reiner's previous movies gather to honor him at the Oscars after his tragic passing. pic.twitter.com/IUL62ONfVz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

Rachel McAdams también subió al escenario para dedicar emotivas palabras a su querida amiga, Diane Keaton; mientras que Barbra Streisand hizo lo mismo con Robert Redford. "Era reflexivo y audaz. Yo lo llamaba un vaquero intelectual. Lo extraño ahora más que nunca", señaló Streisand al recordar a su gran amigo.

“He was thoughtful and bold. I called him an intellectual cowboy. I miss him now more than ever.”



— Barbra Streisand pays tribute to the late Robert Redford at the Oscars pic.twitter.com/cM3g8aIAnS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

¿Quiénes aparecieron en el In Memoriam de los Premios Oscar 2026?

Entre las figuras que aparecieron en el In Memoriam de los Premios Oscar 2026 destacan nombres como Catherine O’Hara, Diane Keaton y Rob Reiner, por mencionar algunos. Aquí, la lista completa de estrellas recordadas:

