Esta fue la reacción de Sylvia Pasquel a la omisión de Silvia Pinal en el in memoriam de los Oscars 2025

Todos sabemos que durante la ceremonia de los Oscars se presenta una sección conocida como “in memoriam” donde la Academia rinde un pequeño homenaje a cada una de las personas del cine que partieron en el año. Todo México esperaba ver a Silvia Pinal, quien no solo fue una persona muy importante para cada uno de los mexicanos, sino que también fue una figura relevante en la industria cinematográfica y que incluso formó parte de la misma Academia.

Esta fue la reacción de Sylvia Pasquel a la omisión de Silvia Pinal en los Oscars 2025

Si bien, para todos los mexicanos fue desatinado que se omitiera el nombre de Silvia Pinal durante la ceremonia de los Oscars, Sylvia Pasquel reveló durante una entrevista para Venga la Alegría cómo reaccionó a esta.

“Qué grosería la de los Oscares” dijo cuando se le preguntó al respecto, pues Sylvia Pasquel esperaba ver el nombre de su madre en el in memoriam, ya que ella formaba parte de la mesa de votación de la Academia. , “La señora Pinal fue una actriz de Buñuel, muy importante... es la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel, ganó la Palma de Oro” dijo molesta por la “grosería” contra la figura tan importante que era Silvia Pinal.

Incluso también mencionó que ella estaba grabando el in memoriam y cuando terminó y no vio a su madre, “cuando terminé empecé a dar de mentadas de madre, en el video se oyen mis mentadas de madre ... me desquité ahí de todo” finalizó.

