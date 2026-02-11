OFICIAL: Chainsaw Man: The Reze Arc llegará a streaming

Este martes 10 de febrero se confirmó que la aclamada película de Chainsaw Man: The Reze Arc llegará a streaming en las próximas semanas, lo que de nuevo impulsará este anime que poco a poco ha ganado terreno como uno de los más seguidos en todo el mundo.

La obra que llegó a cines fue dirigida por Tatsuya Yoshihara junto al estudio de animación MAPPA fue todo un éxito en taquilla, que además de encargarse de este formato, ha dado pie a que este tipo de entregas ganen terreno dentro de la pantalla grande, donde además de cosechar éxitos, ha llegado a nuevas personas.

¿Cuándo llegará la película de Chainsaw Man: The Reze Arc a Crunchyroll?

A través de un comunicado, la plataforma de streaming, Crunchyroll hizo oficial que tras su exitosa proyecciones en cines de todo el mundo, Chainsaw Man: The Reze Arc se estrenará en la plataforma con subtítulos y doblajes en diferentes idiomas, emocionando a fanáticos de todo el mundo.

Si bien, de momento no se ha hecho oficial una fecha exacta de la llegada de esta película a streaming, se confirmó que será en esta primavera, por lo que habrá que esperar algunos días para que podamos tener más detalles sobre la fecha específica de subida.

¿De qué trata la película de Chainsaw Man?

Si eres seguidor de este manga o anime lo más probable es que ya hayas visto esta película, aunque día con día más gente se suma a la historia de Denji, quien es un cazador de demonios para la mafia de los yakuza e intenta pagar una deuda que heredó hasta que es traicionado y Pochita, su perro demonio le salva la vida fusionándose con él.

Ahora que hemos visto su origen, este arco nos mostrará lo que vive día a día cazando demonios hasta que conoce a una chica llamada Reze, quien cambiará su manera de ver el mundo y que llegará con un gran desarrollo de personaje...