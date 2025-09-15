¡Owen Cooper se convierte en el actor más joven en la historia en ganar un Emmy!

Los Premios Emmys 2025 estuvieron marcados por muchas primeras veces, varios fueron los actores, actrices y escritores quienes estuvieron por primera vez nominados y ganaron esta importante noche para la televisión, y uno de ellos es Owen Cooper el sorprendente actor de la serie Adolescencia que elevó las expectativas de las series de una sola temporada que consumimos en la actualidad.

Y es que esta casi perfección de serie fue múltiples veces galardonada en los Emmys de la edición 77, y Owen Cooper se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto en una serie limitada o de antología, haciendo historia en los Emmys al convertirse en el actor más joven al ser galardonado con este importante premio.

El actor cuenta al día de hoy con apenas 15 años, y es el actor más joven en la historia de los Emmys en ganar cualquiera de sus categorías de mejor actuación.

¿Quién es Owen Cooper?

Owen Cooper nació el 5 de diciembre del 2009, y al inicio de su adolescencia comenzó a interesarse por el deporte, creyendo que ese sería su camino, sin embargo, el joven tuvo lo que muchos dirían ser un “despertar” después de ver la película “Lo Imposible” protagonizada por pequeño Tom Holland, cinta que lo animó a estudiar actuación en The Drama Mob en Manchester.

Y a partir de esa decisión todo fue como una montaña rusa, pues en realidad Adolescencia es su primer proyecto profesional como actor, serie en donde demostró tener todo el talento posible, demostrando de lo que es capaz de hacer a su muy corta edad. Gracias a esto las puertas se le han abierto y está confirmado que formará parte de la película Cumbres Borrascosas.

Adolescencia: ¿de qué trata la serie?

Adolescencia nos cuenta la historia de un niño de 13 años el cual es arrestado después de que una de sus compañeras de escuela fue encontrada sin vida. Acusado de asesinato y encarcelado por este grave cargo, Jamie Miller (Owen Cooper) y su familia se enfrentan a una serie de dificultades emocionales, la complejidad de las redes sociales, y cómo las expectativas de la masculinidad pueden llegar hasta las peores consecuencias.

¿Cuáles premios se llevó Adolescencia en los Emmys 2025?

Mejor serie limitada o de antología

Mejor actor en una serie limitada o de antología

Mejor actriz en una serie limitada o de antología

Mejor actor de reparto en una serie limitada o de antología

Mejor director en una serie limitada o de antología

