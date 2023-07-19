Pancho Villa: El Centauro del Norte, ¿dónde y cuándo verla?

¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió durante la revolución mexicana y cómo es que todos esos míticos personajes de los libros de historia se convirtieron en eslabones tan importantes? Pues es hora de salir de dudas, pues la serie "Pancho Villa: El Centauro del Norte" está a punto de estrenarse en la pantalla de Azteca 7, aquí está todo lo que tienes que saber de esta entrega y podrás enterarte cuándo, cómo y dónde verla gratis.

¿Quién es quién en Pancho Villa: El Centauro del Norte?

El elenco que encabeza la serie Pancho Villa: El Centauro del Norte se compone por los siguientes actores:

Jorge A. Jiménez es Pancho Villa

Jiménez es originario de Coahuila, estudió teatro en Texas y posteriormente incursionaría en la televisión, pero también ha participado en la pantalla grande con títulos como Alita: La última guerrera.

Leonardo Alonso es Rodolfo Fierro

Por otro lado se encuentra Leonardo Alonso, actor mexicano nacido en la Ciudad de México, y que debutó como actor en el 2005, recibió una nominación al premio Ariel como mejor actor, y así como se ha dedicado a trabajos en la pantalla chica también tiene filmes en pantalla grande; Leonardo Alonso será Rodolfo Fierro.

Armando Hernández es Tomás Urbina

Armando Hernández será quien le de vida a Tomás Urbina, este conocido actor tiene varios títulos de mucho peso dentro de su bolsillo, entre ellos la famosa película mexicana Amarte Duele.

Pablo Abitia es Francisco I. Madero

Pablo Abitia será el principal opositor de Pancho Villa, el conocido Francisco I. Madero, Abitia es originario de Guadalajara y ha participado en diversas series y obras de teatro.

Dagoberto Gama es Victoriano Huerta

Mientras tanto el actor Dagoberto Gama será Victoriano Huerta, Gama ha participado en una infinidad de series y películas tanto nacionales como extranjeras, como Amores Perros o El crimen del padre Amaro.

Marco Treviño es Venustiano Carranza

Marco Treviño es un actor mexicano que ha participado en diversas telenovelas, series y películas mexicanas, durante su universidad estudió la carrera de comunicación.

Iván Arana es Álvaro Obregón

Iván Arana también es un actor mexicano y se ha desempeñado en producciones nacionales tanto dentro de la pantalla chica como en la pantalla grande.

Jesús Hernández es Porfirio Díaz

¿De qué trata Pancho Villa: El Centauro del Norte?

Pues tal y como su nombre lo indica, Pancho Villa: El Centauro del Norte abarcará la vida del famoso personaje revolucionario Francisco Villa, desde sus inicios como bandido hasta su terrible muerte en una emboscada.

Pancho Villa: El Centauro del Norte fue grabada en diversas locaciones de Jalisco, y es en este mítico estado donde el equipo de esta serie comenzó a dar vida y color a la biografía de Pancho Villa, pues en pantalla podrás disfrutar de las batallas en donde este caudillo llegó a participar, como la toma de Ciudad Juárez, Torreón, Zacatecas y la derrota del dictador Porfirio Díaz.

Con una reconstrucción histórica bastante minuciosa, Pancho Villa: El Centauro del Norte recorrerá no solo la mítica figura de este caudillo, si no también las relaciones que él llegó a entablar durante su vida de bandido y revolucionario, así como las contradicciones y decisiones que tuvo que tomar en su momento.

Mañana comienza la historia de un gran revolucionario, 𝗣𝗮𝗻𝗰𝗵𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮: 𝗘𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲, la serie. 🐴🤠

Un capítulo cada viernes, 10:30 p.m. por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝟳. 👨🏻🍿 pic.twitter.com/6CDUwG9X6A — Azteca 7 (@AztecaSiete) July 20, 2023

¿Cuándo se estrena la serie de Pancho Villa: El Centauro del Norte en Azteca 7?

Este personaje que fue clave para lo que es México en la actualidad llegará a la televisión mexicana el viernes 21 de julio, así que prepárate y ve armando un espacio en tu agenda para que puedas disfrutar de Pancho Villa: El Centauro del Norte a través de Azteca 7, peeero si no tienes una pantalla de tv cerca, no te preocupes, porque podrás verla online a través de: www.azteca7.com

Y la hora en la que podrás disfrutar de esta emocionante bioserie es a partir de las 11:00 p.m. ¡Marca la fecha en tu calendario! Y no te pierdas Pancho Villa: El Centauro del Norte, este 21 de julio por Azteca 7, el canal correcto.

