Paquita la del Barrio y Genitallica: así se dio su colaboración

Paquita la del Barrio, ícono del regional mexicano, tuvo decenas de colaboraciones, desde Ricardo Arjona con ‘Ni tú ni yo’, hasta La Sonora Santanera con ‘Mi razón’ o Natalia Jiménez en ‘Juro que nunca volveré', y una de las colaboraciones más emblemáticas de Paquita es y será ‘Invítame a pecar contigo’ con nada más y nada menos que Genitallica, una banda de rock mexicano que se caracteriza por ser irreverentes y mal hablados, ¿cómo lograron colaborar con ella? Aquí te contamos.

Paquita la del Barrio y Genitallica: Invítame a pecar contigo

En una entrevista para Melo Montoya, Benito, vocalista de Genitallica, tuvo la oportunidad de contar cómo fue que lograron una de sus colaboraciones más importantes.

Estábamos grabando un video en el parque Rufino Tamayo, y llegó alguien de la prensa a preguntarnos qué onda con la canción y el video, y estábamos platicando, y nos hace la pregunta: ¿con quién les gustaría a ustedes participar o hacer algo? Y alguien dijo de puro rebane: pues con Paquita la del Barrio, y así se quedó. Al día siguiente, periodicaso: Genitallica busca a Paquita la del Barrio.

Explica Benito, diciendo que todo comenzó como una broma más del grupo, razón por la cual no se buscó a Paquita la del Barrio después, siendo que Genitallica sacaron muchas otras canciones antes de su gran colaboración. Fue hasta su siguiente disco que alguien preguntó: “Bueno, ¿a quién buscamos?” y con intención de meterle más “cotorreo” empezaron a buscar realmente a Paquita la del Barrio,

De hecho él mismo comenta que Genitallica le había hecho dos canciones originales a Paquita la del Barrio, para que pudieran interpretarlas juntos. Estas canciones se las hicieron llegar a Paquita, quien en un inicio sí aceptó pero les pidió que mejor tomaran una canción suya “que yo me sepa, para no batallar”. Sin embargo, Paquita la del Barrio no estaba del todo convencida con esa colaboración, ya que en un inicio creyó que podría ser una burla hacia ella.

Fue ahí donde decidieron invitarla a hacer el video musical, y cuando llegó a donde iban a grabar se dio cuenta que todo era real, además de ser super bienvenida por el crew de la producción, los mismos integrantes de Genitallica la trataron con muchísimo respeto. Después de eso Paquita la del Barrio se sintió como en casa, e incluso Benito contó que ella se albureaba a varios desprevenidos.

Paquita la del Barrio y Genitallica en el Vive Latino

Genitallica fue invitado mucho después a la edición 2015 del Vive Latino, y aprovecharon el momento para invitar a Paquita la del Barrio para poder cantar en vivo ‘Invítame a pecar contigo’. Benito, en esta misma entrevista, menciona que tuvieron que abrir uno de los escenarios del festival, un viernes a las dos de la tarde, un horario tal vez no muy conveniente para la banda.

Quince minutos antes del show me asomé, cien personas y p**che campo enorme, dije no ya valió. Total ni *edo a sacar el jale, con lo que haya de gente, vamos a darle. Y para cuando salimos había como quince mil personas, no la creíamos (...) Ahora sigue Paquita y bueno y con ustedes la señora Paquita la del Barrio.

Y él destaca que se veía a Paquita la del Barrio nerviosa, pero al momento de salir al escenario todo el público comenzó a ovacionarla al grito de "¡Paquita! ¡Paquita! ¡Paquita!”, algo que conmovió hasta las lágrimas a Paquita, quien se emocionó y no se quería bajar del escenario, pues se aventó varias canciones, casi quitándole todo su tiempo a Genitallica en el Vive Latino.