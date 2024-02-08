Todos cuando escuchamos el nombre de Pedro Pascal nos llenamos de emoción, ¿apoco no?, y es que el actor se ha dedicado a entregarnos varios títulos de series y películas que no han defraudado ni un solo segundo, y podría ser que esta vez la magia de este chileno llegue hasta el MCU en lo que sería una nueva entrega de Los 4 Fantásticos.

Pedro Pascal llega al MCU con Los 4 fantásticos

Sí, así como lo acabas de leer, el actor chileno más querido de la industria del cine está a punto de integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel, pues muy recientemente comenzaron a correr los rumores de que Pedro Pascal sería el actor que tiene más probabilidades de interpretar a Reed Richards, también conocido como el Sr. Fantástico.

De acuerdo al medio de comunicación Deadline, Pedro Pascal está en conversaciones con Marvel Studios para poder llegar a un acuerdo y así interpretar a Reed Richards en un reebot que se está preparando acerca de Los 4 Fantásticos. Y no solo eso, pues fuentes muy cercanas al actor han dado a conocer que toda la negociación parece apuntar a muy buen puerto. Y recientemente Matt Shakman compartió en su Instagram un montaje en donde se ve al actor chileno portar el traje de Mr. Fantástico.

De esta forma Pedro Pascal estaría posicionándose sobre otros tantos nombres muy sonados que pudieron haberse ganado el papel de Sr. Fantástico, tal es el caso como Adam Driver, Dev Patel, Matt Smith y John Krasinski, aunque este último ya tuvo la oportunidad de dar vida al líder de los 4 fantásticos. Si bien esta noticia aún no es confirmada por Marvel, todo apunta a que Pedro Pascal está más que asegurado para la nueva película.

¿Quién es Reed Richards?

Podría decirse que Reed Richards es el líder de un grupo de superhéroes nombrado como los 4 fantásticos, este personaje fue creado por Stan Lee y Jack Kirby, y su primera aparición en el universo de Marvel fue en el comic Fantastic Four #1.

El señor Fantástico es considerado como uno de los personajes más inteligentes de Marvel, pues además de ser un científico es inventor, quien sabe de todas las ciencias. La forma en la que se convirtió en Sr. Fantástico fue cuando se vio expuesto a unos niveles muy altos de radiación cósmica junto a Ben Grimm (la mole), Sue Storm (la mujer invisible) y Johnny Storm (la antorcha humana), con quienes eventualmente armaría el equipo de los 4 fantásticos para defender a la Tierra de diversas amenazas.

Lo que sabemos de la nueva película de “Los 4 Fantásticos"

Si bien la noticia sobre Pedro Pascal como Reed Richards es muy reciente y el actor chileno aún se encuentra en negociaciones con Marvel, ya hay un par de datos más respecto a lo que sería un borrón y cuenta nueva respecto a todo lo que se ha hecho hasta ahora sobre Los 4 Fantásticos.

Se estima, por ejemplo, que el rodaje de esta nueva entrega del MCU comience en el 2024, para entregar la cinta a las salas de cine alrededor de abril o mayo del 2025. También se especula quién va a interpretar a Sue Storm: Vanessa Kirby. Y algo que emociona a muchos es que la cinta será dirigida por Matt Shakman, quien ya ha tenido la oportunidad de entregar títulos para Marvel Studios y quien estuvo a cargo de la serie de WandaVision.

