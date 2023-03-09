¡Estas son todas las películas de animación que están nominadas!

La temporada de premios tiene a todo mundo pegado a la pantalla, todos queremos ponernos al día con las películas nominadas este año y a partir de eso sacar nuestras respectivas quinielas para ver si gana nuestro favorito.

Y eso es algo que sucede con tooooodas las pelis, ¡incluso hasta con las animadas! Así que aquí te traigo el mejor recuento de las películas nominadas a Mejor Animación.

Sabemos que siempre hay una producción de Disney que tiene sí o sí que estar nominada, y este año fue el caso de “Red” una cinta de la que se habló muchísimo cuando se estrenó, unos que no les había gustado, otros que era una maravilla, pero en lo que todos podemos concordar es que su animación es de otro mundo, hasta a mí me dieron ganas de abrazar a ese panda rojo.

Otra de las pelis nominadas es “El Monstruo Marino”, con una historia llena de aventuras en donde conoces historias de personas que han perdido algo amado pero que tienen que aprender algo de eso, algo tranqui para llorar un rato.

Una de las favoritas en esta contienda es “El Gato con Botas: Último Deseo”, una película que ha superado las expectativas de los críticos y que claramente sorprendió a las audiencias cuando fue estrenada en cines.

“Marcel the Shell with Shoes On” es una producción de la famosa A24, que cuenta la historia de una pequeña pero adorable caracola que vive junto a su abuela y mejor amigo, pero a la cual su vida dará un gran giro cuando participe en un documental y se vuelva altamente famosa.

Y claramente la favorita de todos “Pinocho” del mexicano Guillermo del Toro, quien retoma el ya típico cuento de este importante personaje y le da por ahí algunos giros a la historia para ver a Pinocho desde los ojos de un grande como es Del Toro.

¿Ya viste alguna de estas películas? Si es así, cuéntanos cuál es tu favorita y recuerda que no importa dónde estés, con #Movistar5GParaTodos no te perderás ni un instante de tu contenido. Conoce más de 5G aquí: https://www.movistar.com.mx/5G

