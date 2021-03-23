Desde el día de ayer, las películas extranjeras solo podrán exhibirse en México en su idioma original y con subtítulos. El objetivo principal de esta reforma es la inclusión en los cines de las personas con discapacidades auditivas.

Las reformas al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía fueron publicadas en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF), una vez que fueran aprobadas en el Congreso de la Unión.

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Películas infantiles y documentales educativos son un par de excepciones

Sin embargo hay una par de excepciones, ya que las películas infantiles y los documentales educativos, sí podrán ser dobladas al español, pero además deben tener subtítulos.

El Poder Ejecutivo federal está obligado a otorgar 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto con el objetivo de que se modifique por completo el reglamento de la ley y las demás disposiciones.

Fue le pasado El 16 de febrero de 2021, cuando la Cámara de Diputados aprobó las reformas con 443 votos a favor y una abstención.

En ese momento, Sergio Mayer, presidente de la comisión de cultura y cinematografía, aseguró que estas modificaciones son un avance en materia de derechos humanos en este país.

De acuerdo con el Observatorio Tecnológico, en México hay casi 2.4 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva. El 34.4 por ciento tiene entre 30 y 50 años, mientras que el 47. 4 por ciento son mayores a 60 años.

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