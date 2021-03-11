Revelan las primeras imágenes de Jared Leto como el ‘Joker’ a pocos días del estreno de ‘La Liga de la Justicia’.

A una semana de que se estrene la cinta de Zack Snyder, La Liga de la Justicia, la nueva versión de la entrega de 2017, su director continúa revelando fotografías y escenas inéditas de los protagonistas durante la grabación.

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Existe un personaje que se mantiene en la expectativa de los fanáticos, pues esperan con ansias la nueva versión que presentarán del Joker de Jared Leto.

Por medio de las redes sociales, Zack Snyder compartió una nueva imagen del príncipe del crimen, interpretado por Jared Leto, quien hasta hace unos meses se desconocía que aparecería en la versión extendida de La Liga de la Justicia.

Por ello, el director agradeció con un gran mensaje al actor el haber podido trabajar juntos; en la fotografía, se puede apreciar a Jared Leto al centro y a la derecha el director oculto tras la cámara de grabación.

Agradezco a Jared por dejarme trabajar tan cerca... hay tantas cosas que están pasando con este tipo, que tienes que meterte ahí para experimentarlo todo

Esta nueva versión del Joker se caracteriza por el cabello largo de un verde oscuro y grisáceo y una bata blanca de morgue con guantes amarillos.

Aunque ya pasaron 3 años desde que se estrenó La Liga de La justicia, dirigida por Joss Whedon, la idea de otra película con el director original, Zack Snyder, ha causado revuelo sobre una versión extendida de 4 horas de dirección.

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El estreno en Estados Unidos se tiene planeado para el próximo 18 de marzo por medio de una plataforma digital.

