¡5 películas live action que puedes ver en Disney Plus! ¿Cuál es tu favorita?

Disney Plus llegó a México y Latinoamérica a finales de 2020 y definitivamente, ya es una de las plataformas favoritas de todos los amantes de las películas y series. Checa esta lista de 5 historias clásicas de Disney, que puedes ver en formato live action.

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1. Mulan

El clásico de 1998 fue llevado al formato live action en 2020 y lo puedes ver con tu suscripción. Conoce la historia de Mulan, una joven que se alista en el ejército disfrazada para salvar a su padre y proteger a su nación.

2. Dama y el Vagabundo

Estrenada originalmente en 2019, este remake sobre la historia de dos adorables perritos que protagonizan una historia de amor y amistad, es una película imperdible en Disney Plus.

3. El Rey León

Uno de los clásicos de Disney del cine animado. La historia de Simba, un león heredero al trono que se ve exiliado de su comunidad por una gran traición, tiene su formato live action que se estrenó en 2019 y lo puedes ver en Disney Plus.

4. Maléfica

Protagonizada por Angelina Jolie, las dos películas live action de Maléfica están disponibles en Disney Plus y por supuesto, están basadas en el clásico La Bella Durmiente.

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5. Aladdín

La historia del joven y valiente Aladdín, la Princesa Jasmín y El Genio, interpretado por el premiado Will Smith, es la versión live action de esta gran película. Una historia de acción, aventura, amistad y amor, que resulta imperdible.

También puedes encontrar otras grandes versiones live action en Disney Plus como Dumbo, Christopher Robin o La Bella y la Bestia. Si aún no tienes tu suscripción, puedes obtenerla AQUÍ.