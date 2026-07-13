Más allá de Jurassic Park: 3 películas que no conocías de Sam Neill que tienes que ver y dónde las puedes encontrar
Para millones de personas, Sam Neill siempre será el Dr. Alan Grant de Jurassic Park. Si quieres conocer más de él, estas tres películas deben estar en tu lista.
Desafortunadamente, la madrugada de este lunes se reveló que Sam Neill, conocido por dar vida al Dr. Alan Grant en Jurassic Park, murió a los 78 años de edad. Su familia confirmó en un comunicado que “la pérdida fue repentina e inesperada”, pero aun así falleció rodeado de su familia en Australia. Hoy los fans lo recuerdan por su brillante papel en la película de Steven Spielberg, pero el actor neozelandés construyó una filmografía mucho más amplia, pasando por el terror, la ciencia ficción y el drama con actuaciones memorables que debes conocer.
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