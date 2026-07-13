Sam Neill padeció un agresivo cáncer de sangre; ¿qué es el linfoma angioinmunoblástico de células T?

El mundo del cine y el entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Sam Neill, una de las figuras más reconocidas por su participación dentro de la saga de Jurassic Park. De acuerdo con información difundida por familiares, el artista de 78 años falleció en Sídney, Australia.

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Asimismo, revelaron que su fallecimiento fue repentino e inesperado, por lo que no revelaron las causas exactas de su muerte, sin embargo, reiteraron que su deceso no estuvo relacionado con el cáncer que le fue diagnosticado, ya que él ya estaba libre de la enfermedad al momento de su muerte.

Cabe recordar que en 2023 el actor había expresado públicamente que le habían diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T mejor conocido como cáncer de sangre, sin embargo, el pasado mes de abril de este año en curso también indicó que tras un tratamiento ya se encontraba libre de esta enfermedad.

¿Qué es el linfoma angioinmunoblástico de células T y cuáles son sus síntomas?

El linfoma angioinmunoblástico de células T (AITL por sus siglas en inglés) es un tipo poco común y agresivo de Hodgkin que afecta los linfocitos T , un componente esencial del sistema inmunológico, por lo que al tratarse de un cáncer de la sangre suele presentarse una alteración en las defensas del organismo y requiere atención médica especializada.

Entre los síntomas que se presentan son fiebre persistentes, intensa sudoración nocturna, pérdida de peso, fatiga, ganglios inflamados en el cuellos, axilas o ingles, erupciones en la piel, comezón y aumento del tamaño del hígado o el bazo.

¿El linfoma angioinmunoblástico de células T tiene cura?

El linfoma angioinmunoblástico de células T es una enfermedad que como se mencionó anteriormente que con atención médica especializada sí tiene cura aunque el tratamiento puede ser severamente complejo. Este tipo de cáncer puede responder a quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas e incluso a un trasplante de células madre. Cabe mencionar que en los últimos años también se han desarrollado terapias innovadoras como la terapia de CAR-T, que ha mejorado el pronóstico de algunos casos.