Actor de Marvel se une a la nueva película de Resident Evil: así será el reboot que promete sorprender

El universo de Resident Evil volverá pronto a la pantalla grande, y esta vez lo hace con un proyecto completamente renovado que apunta alto. Según informó Deadline, el actor Paul Walter Hauser, conocido por su papel del Hombre Topo en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel, se ha unido al elenco de la nueva película que será dirigida por Zach Cregger (Weapons).

Paul Walter Hauser se suma al elenco del reboot de Resident Evil

Él no es el único actor que se ha confirmado, pues se sabe que la cinta también contará con Austin Abrams como protagonista. Algo que llama mucho la atención es que este nuevo proyecto promete alejarse del enfoque que tenían las entregas anteriores para apostar por una historia que respete el espíritu de los videojuegos. Sony Pictures ya confirmó la fecha de estreno para el 18 de septiembre de 2026.

Un enfoque fiel al universo de los videojuegos

A diferencia de las producciones anteriores, que mezclaron acción y ciencia ficción y demás sin apegarse del todo a los títulos originales, este nuevo filme de Resident Evil será un nuevo comienzo para la franquicia cinematográfica. De acuerdo con fuentes cercanas, Shay Hatten será el encargado del guion y la historia no girará en torno a personajes clásicos como Leon S. Kennedy, sino que introducirá personajes originales ambientados en el mismo universo para que este producto sea a su vez algo muy fresco.

Pero no te preocupes, pues esta estrategia es similar a lo que vimos en Fallout, donde una trama inédita logró mantener la esencia del material base y conquistó tanto a fans veteranos como a nuevos espectadores. Por lo que podemos esperar que pase lo mismo con la saga de Residen Evil.

Lo que sabemos hasta ahora de este nuevo filme

Aunque no se han revelado detalles sobre los personajes a los que darán vida Hauser o Abrams, los rumores sugieren que la película explorará nuevas zonas del mundo infectado por el virus T, con un tono más oscuro y suspenso, muy al estilo survival horror. Los fans esperan que esta vez la franquicia capture el terror y la tensión verdaderas que hicieron legendaria a la saga de Capcom.

