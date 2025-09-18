One Battle of Another (Una Batalla Tras Otra) ¿De qué trata y cuándo se estrena en México la nueva película de Leonardo DiCaprio?

En las últimas semanas, tras su estreno es los Estados Unidos, mucho se ha dicho sobre “One Battle of Another” (Una Batalla Tras Otra), la nueva película protagonizada por el actor Leonardo DiCaprio y por ello te contaremos todo lo que debes de saber sobre este próximo estreno (sin spoilers) que llega bajo la distribución de Warner Bros.

“One Battle of Another” (Una Batalla Tras Otra) es una película escrita y dirigida por Paul Thomas basada en la novela “Vineland” del escritor estadounidense de 88 años, Thomas Pynchon, quien es considerado como uno de los novelistas más grandes de la actualidad y quien ha destacado en las últimas décadas.

SIN SPOILERS, ¿De qué trata “One Battle of Another” (Una Batalla Tras Otra)?

Esta cinta descrita como un thriller de suspenso, acción y drama nos muestra la historia de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) es un ex-revolucionario, quien era miembro de un grupo radical llamado “Los 75 franceses”. Tras varios años alejado y viviendo de forma retirada se ha dedicado a criar a su hija.

Tras más de 15 años, un viejo enemigo de su vida pasada regresa y se convierte en una nueva amenaza, lo cuál lo obliga a regresar a su grupo a reunirse para enfrentarle.

La hija de uno de los ex-revolucionarios desaparece de manera misteriosa, levantando todo tipo de sospechas, lo que marca el inicio de este rescate y enfrentamiento con las consecuencias del pasado.

¿Cuándo se estrena la película “One Battle of Another” (Una Batalla Tras Otra)?

Esta cinta distribuida por Warner Bros. Pictures, llegará a los cines de todo México y Latinoamérica este próximo jueves 25 de septiembre de 2025, en lo que promete ser una entrega que mostrará uno de los mejores trabajos actorales de Leonardo DiCaprio.

Este será el reparto de “One Battle of Another” (Una Batalla Tras Otra):

