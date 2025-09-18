Llega el fin de semana y el Batman Day se festeja en Azteca 7 con las mejores películas este 20 y 21 de septiembre de 2025 para disfrutar gratis

Este fin de semana es muy especial para los fans del Caballero de la Noche, pues, toca disfrutar del Batman Day y por eso en Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 20 y 21 de septiembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 20 y 21 de septiembre de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan lo mejor del cine de Batman para el sábado, así como una serie de películas de superhéroes llenas de acción para disfrutar el domingo, con tu botana favorita.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 20 de septiembre de 2025

Película: Batman regresa - 1:15 PM

Batman y la seductora Catwoman en la más oscura de sus aventuras, colaboran juntos para salvar la ciudad de Gotham, del Hombre Pingüino. Esta entrega del Caballero de la Noche es protagonizada por Michael Keaton, Danny DeVito y Michelle Pfeiffer.

Película: Batman: El caballero de la noche - 4:00 PM

Con la ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal del Distrito Harvey Dent, Batman mantiene a raya el crimen organizado en Gotham. Todo cambia cuando aparece el Joker, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos.

Con la ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal del Distrito Harvey Dent, Batman mantiene a raya el crimen organizado en Gotham. Todo cambia cuando aparece el Joker, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos.

Película: Batman: El Caballero de la Noche Asciende - 7:15 PM

Hace ya ocho años desde que Batman se convirtió en fugitivo al asumir la muerte de Harvey. La dura Ley Dent sigue aplacando la criminalidad de Gotham, aunque la llegada de una gata ladrona y un misterioso terrorista enmascarado lo cambiará todo.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 21 de septiembre de 2025

Película: Linterna Verde - 4:00 PM

A Hal Jordan era un tipo normal hasta que un extraterrestre moribundo le concedió poderes extraordinarios. Gracias a ello, fue reclutado para una misión relacionada con la paz intergaláctica. La película es protagonizada por Ryan Reynolds y adapta la historia original de DC Comics.

Película: Aquaman - 6:30 PM

Mitad humano, mitad atlante, Arthur Curry es un habitante del poderoso reino subacuático de la Atlántida criado por un humano y considerado un paria por los suyos. Arthur emprenderá un viaje que le ayudará a descubrir si es digno de cumplir con su destino: ser rey y convertirse en Aquaman.

Película: X-Men Orígenes: Wolverine - 9:30 PM

Nacido como mutante, Wolverine y su hermano huyen de su pueblo para inscribirse en el ejército, luchando en cada gran batalla americana. Un día son reclutados por el coronel Stryker para formar un ejército especial de mutantes. Wolverine escapa en busca de una vida normal. Sin embargo, descubre que Stryker lo persigue.

