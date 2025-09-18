Muere Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy, a los 46 años en un accidente

Se reportó que Brad Everett Young, conocido por su participación en la popular serie médica Grey’s Anatomy y su trabajo como fotógrafo de celebridades, murió el 14 de septiembre de 2025 en un trágico accidente automovilístico en la autopista 134 de Los Ángeles. Según informó el The Hollywood Reporter, un vehículo que circulaba en sentido contrario impactó de frente contra su coche. Su publicista, Paul Christensen, confirmó que Young falleció en el lugar, mientras que el otro conductor sobrevivió al accidente.

¿Quién era Brad Everett Young?

Nacido el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, Young comenzó su carrera actoral con pequeños papeles en producciones importantes como Charmed, Grey’s Anatomy y The Artist (2011), película ganadora del Oscar. Sin embargo, él tenía un talento y una pasión mucho más grande, la fotografía. Fue así como su rumbo de vida cambió y se convirtió en uno de los fotógrafos más solicitados por las celebridades de Hollywood. Llego a capturar a estrellas de renombre como Sarah Michelle Gellar y David Harbour para revistas de prestigio como Vogue y Variety.

Had a BLAST at the premiere of #PrimitiveWar Monday night! This So FUN!!! It's no walk in the 'Park' let me tell ya!! Catch @_PrimitiveWar in theaters August 21st!



Check out my IG stories for lots more from the premiere!https://t.co/LMF9r48zjj@primitivewar #BradEverettYoung pic.twitter.com/G8hluxCfCs — Brad Everett Young (@BradEYoung) August 21, 2025

Además, fundó Dream Loud Official, una iniciativa que busca ayudar a preservar programas de arte y música en las escuelas de Estados Unidos. “La creatividad no es un lujo, sino esencial para la educación”, solía decir Young, dejando una huella significativa en la defensa del arte en su país.

Tributos desde Hollywood

Colegas y amigos como Chris McKenna (General Hospital) y Lilly Melgar expresaron su dolor en redes sociales. McKenna compartió fotos recientes tomadas por Young con el mensaje: “No volveremos a ver a alguien como él”. Parry Shen lo describió como “una de las personas más amables y generosas que he conocido”.

Crédito: Parry Shen IG | @parryshen

