Hoy en Amazon Prime: 3 películas de persecución que te harán subir la adrenalina al máximo

El cine es uno de los entretenimientos más elegidos a nivel mundial y con el impulso de las plataformas de streaming se ha convertido en algo prácticamente de cada día en la rutina de muchas personas. Por lo tanto, ver una película ya no se trata de una ocasión especial o un plan de fin de semana.

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En este marco, no hay nada como el subidón de adrenalina que genera una buena persecución en pantalla. Ya sea a través de autopistas congestionadas, callejones estrechos o huyendo de amenazas implacables, este recurso cinematográfico siempre ha tenido la capacidad de mantener al espectador al borde del asiento y con el pulso acelerado, algo que Amazon Prime conoce muy bien.

Qué ver en Amazon Prime

Amazon Prime es una de las plataformas de streaming cuyo catálogo es de los más nutridos y atractivos, motivo por el cual hoy la ponemos de relieve. Por lo tanto, si estás buscando una dosis concentrada de acción pura, el catálogo de esta compañía puede ser la gran solución.

Amazon Prime alberga producciones que destacan precisamente por su ritmo frenético, secuencias de tensión al límite y huidas desesperadas donde cada segundo cuenta. A continuación, te presentamos tres películas disponibles en la plataforma que convertirán tu sesión de cine en una verdadera montaña rusa de adrenalina:

Salvaje (Unhinged): Un incidente cotidiano en el tráfico se transforma en una experiencia aterradora cuando Rachel toca la bocina a la persona equivocada en un semáforo. La reacción del conductor, consumido por la ira, desencadena un acoso sangriento e implacable por toda la ciudad. Esta película destaca por su dinamismo ininterrumpido y su capacidad para construir un suspenso angustiante alrededor del peligro real de la violencia vial.

|Amazon Prime

Guy Ritchie: El pacto (The Covenant): Ambientada en el conflicto bélico de Afganistán, la trama sigue al sargento John Kinley, quien tras quedar malherido es rescatado por Ahmed, su intérprete local, en un heroico y desgastante trayecto a través de territorio dominado por el enemigo. Tiempo después, el sargento decide retornar al campo de batalla para devolver el favor y salvar la vida de su compañero. La dirección de Guy Ritchie ofrece una experiencia llena de tensión táctica, huidas al límite y una atmósfera de constante amenaza militar.

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Tom Clancy: Sin remordimientos (Without Remorse): Un elite de las fuerzas especiales inicia una implacable cacería para vengar la muerte de su esposa encinta, desenterrando en el proceso un complot internacional que lo sitúa en la mira de peligrosos enemigos. A lo largo de su misión, deberá sobrevivir a emboscadas y enfrentamientos armados a gran escala. La cinta sobresale por la contundencia de sus secuencias de combate, el ritmo de sus persecuciones y la intensa interpretación protagónica de Michael B. Jordan.