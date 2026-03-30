Unas reinas: Anne Hathaway y Meryl Streep conquistaron la CDMX previo al estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2", así fue su visita:

Estamos a nada de poder ver el estreno de la película “El Diablo Viste a la Moda 2”, secuela que llega tras 20 años, por lo que el furor por esta continuación ha generado grandes expectativas en todo el mundo e incluso el equipo de esta producción ya se encuentra promocionando y México no podía quedar fuera de estos eventos.

Para sorpresa de muchos, esta mañana Meryl Streep y Anne Hathaway se dieron cita en la Ciudad de México donde ofrecieron una conferencia de prensa frente a la mítica “Casa Azul” de Frida Kahlo en Coyoacán, logrando convocar a una gran cantidad de medios y fanáticos de su trabajo.

Así fue la visita de Anne Hathaway y Meryl Streep a CDMX

Aunque esta esperada entrega llegue a cines de México el próximo 30 de abril, nuestro país se ha convertido un un punto clave para la promoción del cine y qué mejor que tener al elenco protagonista Meryl Streep (Mirando Priestly) y Anne Hathaway (Andy Sachs) para comenzar a conectar con el público.

A exactamente un mes de su estreno en cines, los preparativos y la emoción generada crece día a día y es que a dos décadas de la primera película, Anne Hathaway y Meryl Streep se han convertido (aún más), en dos de los íconos más reconocidos del mundo del entretenimiento y el volverles a ver en esta historia ha despertado el furor de los fans de su trabajo, del cine e incluso el mundo de la moda por todo el mundo.

¿Qué esperar de El Diablo Viste a la Moda 2?

Esta nueva historia nos mostrará el reencuentro de Miranda y Anne, quienes se enfrentan a retos actuales como el nuevo rumbo de la moda así como los problemas que los medios impresos atraviesan en una actualidad digital y al ascenso de Emily como ejecutiva, luego de ser asistente, siendo un ciclo nuevo dentro de la vida de estas tres quienes probablemente se "enfrentarán".

¿Cuál es el reparto de el Diablo Viste a la Moda 2?