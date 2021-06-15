Así obtuvo Anne Hathaway su papel en El diablo viste a la moda.

Aunque hoy Anne Hathaway es una actriz consagrada y una de las más buscadas en Hollywood, esto no siempre fue así. Su paso por la película El diablo viste a la moda la catapultó a la fama; sin embargo, su nombre no fue el primero en la lista de los directores para interpretar ese papel.

Sus películas juveniles fuera de posicionarla en la industria del cine, estuvieron a punto de encasillarla en ese género, pues los productores de El diablo viste a la moda no la tuvieron como primera opción.

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De hecho, a quien querían para ese papel era a Rachel McAdams y aunque trataron de convencerla más de una vez, la protagonista de Diario de una pasión se negó a protagonizar la película que luego fue un éxito.

Desde Fox, la productora de la película, contaron que Anne Hathaway fue muy insistente para conseguir el papel, pero no fue hasta la sugerencia de la protagonista Meryl Streep, que los productores tuvieron en cuenta a la joven actriz.

Meryl Streep había visto a Anne en su papel secundario en Secreto en la Montaña, por lo que afirmó que la joven tenía mucho talento y mucho para ofrecer y, ante la constante negativa de Rachel McAdams, el director terminó por optar por Anne Hathaway que no había dejado de insistir para conseguir el papel.

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