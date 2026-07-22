Confirman reparto COMPLETO de “Si yo tuviera 30", posible fecha de estreno y qué actrices de la película original podrían regresar al reboot

“¡Quiero tener 30, ser coqueta y próspera!”; Una de las romcoms más queridas de todos los tiempos está de regreso: “Si yo tuviera 30” ("13 Going 30", en inglés). El reboot de la película protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo en el 2004 ya se encuentra en producción y aquí te compartimos TODOS los detalles: reparto completo, posible fecha de estreno y qué personajes del cast original podrían estar de regreso.

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“Si yo tuviera” reboot: conoce la reparto COMPLETO

La nueva versión de “Si yo tuviera 30” será protagonizada por Emily Bader (People We Meet on Vacation) y Logan Lerman (Oh, Hi!), quienes darán vida a los emblemáticos Jenna Rink y Matt Flamhaff. El resto del reparto incluye a:



Jessica Alba

Taylor Ortega

Taylor Zakhar Perez

Owen Thiele

Nasim Pedrad

Supriya Ganesh

Tim Meadows

Dan Bucatinsky

Adeline Rudolph

Myra Molloy

En cuanto a la dirección del proyecto, esta se encuentra a cargo de Brett Haley, famosa por dirigir la comedia "People We Meet on Vacation".

¿Cuándo se estrena el reboot de “Si yo tuviera 30”?

Hasta ahora, no hay una fecha de estreno confirmada para el reboot de la película. No obstante, teniendo en cuenta que el proyecto ya se encuentra en producción, lo más probable es que salga a la luz a finales de año o inicios de 2027.

¿Qué actrices de la película original podrían regresar al reboot de “Si yo tuviera 30”?

Si bien ya se había dado a conocer que Jennifer Garner asumiría el rol de productora ejecutiva, todo parece indicar que su papel será más relevante. Recientemente, se filtraron imágenes de la actriz en el rodaje de la cinta junto a la nueva protagonista, Emily Bader, así como Judy Greer, quien también aparece en la película original como la versión adulta de la engreída Lucy Wyman. Bajo esta línea, todo apunta a que las actrices podrían tener un cameo o incluso un rol importante en el reboot. Por ahora, no queda más que esperar a que revelen mayores detalles.