La nueva serie de Harry Potter ya tiene clasificación y confirma un enfoque más oscuro

Queda claro que poco a poco nos acercamos al gran estreno de la esperada serie de Harry Potter. HBO Max acaba de confirmar que la primera temporada, inspirada en Harry Potter y la piedra filosofal, recibió la clasificación TV-14 en Estados Unidos. Esto significa que la serie no es adecuada para menores de 14 años y podría indicar que nos espera una historia mucho más fuerte y compleja de lo que habríamos esperado.

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¿Qué clasificación tenían las películas de Harry Potter?

Si después de esta noticia te preguntaste, ¿qué clasificación tuvieron en su momento las películas?, nosotros te la respondemos. En su momento, las primeras películas de la franquicia estuvieron dirigidas a un público más familiar, por lo que eran aptas para todo público. Por lo que esta decisión en la nueva adaptación refuerza la expectativa de que nos espera un material mucho más complejo y adulto que el original y, por lo mismo, algo mucho más fiel a los libros escritos por J.K. Rowling.

¿Por qué la serie de Harry Potter será TV-14?

Hasta ahora, HBO Max no ha explicado oficialmente las razones detrás de esta clasificación para la esperada serie. Sin embargo, podemos intuir que es probable que la producción esté profundizando en ciertos aspectos que las películas abordaron de forma más breve. Entre ellos, por ejemplo, la dura infancia de Harry Potter con la tía Petunia, el tío Vernon y su molesto primo Dudley, algo que puede resultar perturbador para los más pequeños, pues habla de maltrato y negligencia.

|Crédito: Warner Bros.

Revelan nuevos detalles de la producción

La anterior hipótesis tiene fundamentos, pues el director de fotografía Adriano Goldman adelantó que la primera temporada dedicará buena parte del episodio inicial a mostrar la vida cotidiana de Harry antes de recibir su carta de Hogwarts. De hecho, señaló que veremos el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería hasta el final del primer episodio.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La nueva adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal llegará a HBO Max el próximo 25 de diciembre. ¿Estás listo para volver a ver a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger?