Harry Potter regresa al cine por su 25 aniversario: fecha de reestreno en México, boletos y todo lo que debes saber

Después de conquistar a millones de espectadores de distintas generaciones alrededor del mundo, Harry Potter y la Piedra Filosofal volverá a exhibirse en las salas de cine de México como parte de la celebración de su 25 aniversario. A través de redes sociales Warner Bros confirmó el reestreno de la primera aventura del famoso mago en diversos países de América Latina.

¿Cuándo será el reestreno de Harry Potter en México: horarios y costo de boletos?

Como parte de la celebración los estudios de Warner Bros revelaron que el reestreno de Harry Potter será del 27 de agosto al 3 de septiembre y que los horarios y días de funciones dependerán de cada complejo de cada país, por lo que invita al público a consultar la cartelera de cada cine.

En México, hasta el momento Cinépolis ha hecho públicamente que se alista para proyectar el reestreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal el próximo 27 de agosto: “¡El Expreso de Hogwarts está por partir otra vez!.. ¿List@ para celebrar el 25 aniversario de Harry Potter en la pantalla grande conmigo”, escribió en sus redes sociales.

Hasta el momento, no ha detallado más información sobre el día de preventa o venta de boletos, así como los horarios, cines de su cadena donde estará disponible así como los costos, los cuales podrían estar entre los 70 a 320 pesos mexicanos, esto dependerá del formato de la sala, ya sea tradicional, VIP, IMAX o Macro XE.

Debido a que hace unas horas se dio el anuncio para los amantes de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley se le invita al público a estar al tanto a las actualizaciones de los cines del país para saber más información exacta de este esperado reestreno.

¿Cuándo se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal y qué récords consiguió?

Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenó mundialmente en noviembre de 2001, bajo la dirección de Chris Columbus y como prptagonistas infantiles: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. La cinta logró acaparar la atención gracias a que se adaptó el primer libro de J. K. Rowling y marcó el inicio de una franquicia cinematográfica que se convirtió en un fenómeno cultural de 8 entregas.

Asimimso, la película logró recaudar en taquilla más de 970 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de 2001. Debido a su excelente trabajo llegó a recibir tres nominaciones al Premio Óscar: Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Banda Sonora Original.