Ozzy Osbourne cumple un año de su muerte y estos son los 5 mejores cameos del príncipe de las tinieblas en el cine

A un año ha pasado desde la muerte de Ozzy Osbourne, pero su legado se mantiene más vivo que nunca y no solo con su música, sino también con su legado cinematográfico, pues "El Príncipe de las Tinieblas" realizó diversos cameos a lo largo de su vida, siendo estos 5 algunos de los más memorables.

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Los 5 mejores cameos de Ozzy Osbourne dentro del cine

Ozzy Osbourne no solo se consagró como una leyenda de la música y del heavy metal, sino también gracias a sus icónicas apariciones dentro de la pantalla grande y en tramas tan diversas como el cine de culto hasta la comedia.

Little Nicky (2000)

Dentro de esta película protagonizada por Adam Sandler, Ozzy se interpreta a sí mismo, ofreciendo un momento inolvidable en donde, para salvar el día, le arranca la cabeza a un murciélago en una referencia directa a su leyenda nacida en 1982.

Austin Powers en Goldmember (2002)

Durante la trama, Ozzy apareció junto a su familia en irónicas y caóticas escenas hilarantes que conectaron directamente con el apogeo del reality show The Osbournes.

Cazafantasmas (2016)

Ozzy parece brevemente acreditado como "famosa estrella de rock". No obstante, dentro de la película se le puede observar en una divertida escena hablando con su esposa Sharon mientras su concierto es interrumpido por fantasmas que siembran el caos.

Private Parts (1997)

Dentro de esta película, se interpreta a sí mismo en esta comedia biográfica inspirada en el famoso locutor de radio Howard Stern. "El Príncipe de las Tinieblas", tiene una breve aparición dentro del programa junto a otras icónicas leyendas del rock de los noventas.

Trick or Treat (1986)

Este filme es considerado cine de terror de culto y dentro de él Ozzy sorprende al público interpretando al reverendo Aaron Gilstrom, quien es un televangelista que condena fervientemente al heavy metal, papel que resulta irónico para quien es conocido como "El príncipe de las tinieblas".

El legado de Ozzy Osbourne va mucho más allá de la música y con estos 5 cameos "El Príncipe de las Tinieblas" se consolida no solo dentro del cine, sino también dentro de la cultura popular.