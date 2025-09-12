Llega el fin de semana, toca puente y las mejores películas llegan este 13 y 14 de septiembre de 2025 para disfrutar gratis en Azteca 7

Este fin de semana toca puente por las fiestas patrias y en Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 13 y 24 de septiembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 13 y 14 de septiembre de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan lo mejor de la animación y la comedia para el sábado y así como una serie de películas llenas de acción y adrenalina para disfrutar el domingo, como te gusta, junto a tu familia.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 13 de septiembre de 2025

Película: Un Jefe en Pañales 2: Negocios de Familia- 2:30 PM

Theodore Templeton y su hermano, ahora adultos, toman una fórmula mágica que los transforma en bebés durante 48 horas. Juntos, deben evitar que un villano convierta a otros niños pequeños en monstruitos insoportables.

Película: Un Jefe en Pañales - 4:45 PM

La llegada de un hermanito cambió por completo la vida del pequeño Tim. Él era el hijo único de 7 años y el consentido de sus padres. Su nuevo hermano es un peculiar bebé que viste traje y corbata y lleva maletín. Tim comienza a sospechar de él hasta que descubre que el bebé puede hablar y trama algo importante.

Película: Apocalypto - 9:00 PM

La aclamada cinta de Mel Gibson. Un joven guerrero maya ha sido capturado como sacrificio a los dioses. Mientras tanto, su mujer embarazada e hijo lo esperan.

Película: El Depredador - 12:00 PM

Un nuevo “yautja”, los letales cazadores alienígenas que atacaron la Tierra hace años, ha caído sobre el planeta. El problema es que no es un caso aislado, pues cada vez nos “visitan” más.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 14 de septiembre de 2025

Película: Invasión - 1:00 PM

Protagonizada por Casper Van Dien, Denisse Richards. En una sociedad futura, un joven que se alista en el ejército acabará participando en una guerra contra los insectos del planeta Klendathu.

Película: El día de la Independencia - 3:30 PM

Una flota de naves espaciales llega a la Tierra en la víspera del 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos. La sorpresa inicial se convierte en terror cuando las naves empiezan a atacar el planeta lanzando rayos destructivos contra las ciudades más grandes del mundo.

Película: El día después de mañana - 6:45 PM

Las investigaciones de Jack Hall indican que el calentamiento global podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio climático. Hall advierte a los políticos de la necesidad de adoptar medidas para evitarlo, pero sus advertencias llegan tarde.

Película: Terremoto: La falla de San Andrés - 9:30 PM

La vida personal del heroico piloto de rescate Raymond Gaines no va muy bien, con su matrimonio a punto de deshacerse y su hija yéndose a la universidad. En medio de esa situación, el sismólogo Lawrence Hayes descubre una peligrosa y desconocida falla, desencadenando un terremoto de magnitud 9 en California. Ante tal catástrofe, el piloto y su exesposa Emma viajan juntos para salvar a su hija, Blake.

