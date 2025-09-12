Revelan nuevos detalles de la secuela Wicked: For Good

La magia de Wicked está lejos de terminar. La segunda parte de la adaptación cinematográfica del famoso musical, titulada Wicked: For Good, promete elevar la historia con nuevas canciones inéditas, un triángulo amoroso más profundo y un enfoque renovado en los personajes. Bajo la dirección de Jon M. Chu, la secuela explora emociones más intensas y un Oz mucho más complejo que el visto en la primera entrega.

El cineasta reveló que el tema central de esta continuación será la búsqueda de un hogar, no solo como un lugar físico, sino como un espacio de pertenencia y aceptación. Para Elphaba, esta idea marcará un punto clave en su evolución, mientras que Glinda deberá salir de su zona de confort y enfrentarse a realidades que pondrán a prueba su privilegio y su visión del mundo.

Ariana Grande ha revelado que cantar en ‘Wicked’ fue una experiencia “completamente diferente” a su carrera Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Ariana Grande lleva años en la industria musical; sin embargo, en una reciente entrevista reveló que cantar para la película, Wicked, fue un nuevo reto.

¿Qué novedades trae Wicked: For Good?

Una de las sorpresas más esperadas es la inclusión de dos canciones originales creadas por Stephen Schwartz, compositor de la obra teatral. Cada una estará dedicada a Elphaba y a Glinda, mostrando cómo ambas interpretan y buscan su propio concepto de “hogar”.

Además, el romance ocupará un papel más importante en esta secuela. El triángulo amoroso entre Elphaba, Glinda y Fiyero tendrá mayor desarrollo, con más escenas que exploran sus sentimientos y la tensión que los rodea.

¿Cómo será el nuevo Mago de Oz?

Jeff Goldblum regresa como el Mago de Oz, aunque en esta ocasión el personaje será mucho más complejo. Chu adelantó que no se trata de un villano tradicional, sino de alguien convencido de actuar por el bien de su pueblo, lo que lo convierte en una figura ambigua, con luces y sombras que lo harán impredecible.

Con un estreno fijado para el 21 de noviembre de 2025, Wicked: For Good volverá a reunir a Ariana Grande como Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba. Todo apunta a que será uno de los lanzamientos más esperados del año para fans del teatro y del cine musical.

