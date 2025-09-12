Marvel sorprende con el primer vistazo de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en Avengers: Doomsday

¡Esta noticia nos erizó la piel! Resulta que por fin el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) mostró un primer vistazo bastante claro de Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Durante la Disney Merchandise Expo 2026 en Shanghái, se exhibió una imagen promocional que desvelaba la apariencia del nuevo villano. Además, un espectáculo de luces también revelaron al personaje.

First look at Robert Downey Jr. as Doctor Doom in promotional art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/ox0MfuekgU — Avengers Updates (@AvengersUpdated) September 11, 2025

Robert Downey Jr. como Doctor Doom: Un diseño fiel a los cómics clásicos

Lo que más ha entusiasmado a los seguidores es el diseño del personaje, que respeta por completo la visión de Jack Kirby y John Byrne: una armadura metálica imponente, túnica verde con broches dorados y una máscara que deja entrever sus ojos. Una vez más es evidente que las películas de cómics comienzan a alejarse de las reinterpretaciones futuristas y realistas, apostando mejor lo clásico. En la imagen también es claro que Doctor Doom cumplirá con tener una presencia majestuosa y amenazante.

An official ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ light show was showcased at a Walt Disney Studios Marketing Expo in Shanghai.



(via: https://t.co/ChxOHuI9RT) pic.twitter.com/AwR6HoWc2L — Avengers Updates (@AvengersUpdated) September 11, 2025

Contexto y expectativas para Avengers: Doomsday

Aunque las imágenes corresponden al arte promocional, el hecho que corresponde a una fuente oficial le da credibilidad. Como señala SlashFilm, este diseño podría evolucionar para la cinta, pero todo indica que Marvel quiere ofrecer un antagonista fiel al espíritu original.

La película dirigida por los hermanos Russo, Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. La elección de Downey Jr., quien dio vida a Tony Stark, desde que se anunció, ha generado impacto y curiosidad entre los fans. Y es que el héroe más icónico del MCU ahora regresa como uno de sus villanos más temidos de Marvel.

Un momento histórico para los fans del MCU

Este primer vistazo va mucho más allá de lo que podrías imaginar, pues no solo reafirma la presencia de Doom, sino que también, al ver su aspecto, marca un nuevo capítulo para el universo Marvel. Una cosa es segura: la expectativa solo puede crecer. Los fans ya sueñan con enfrentamientos épicos entre Doom y los nuevos Vengadores. ¿Estás listo para el estreno?

