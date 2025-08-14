Podrás ver todo Demon Slayer gratis en YouTube antes del estreno de Castillo Infinito
Preparate, pues pronto se transmitirá toda la serie y películas de Demon Slayer en YouTube como evento especial antes de su nuevo estreno en cines.
Hay que admitirlo, muchos fans amamos disfrutar de una maratón de las series o películas antes de un estreno cinematográfico tan épico como el de “Demon Slayer: El tren Infinito”. Si tú tienes ganas de hacerlo antes del lanzamiento de la cinta el próximo 11 de septiembre de 2025, tus plegarias fueron escuchadas y aquí te damos todos los detalles.
Un maratón de Demon Slayer para calentar motores antes del estreno de la película
Para preparar a los fans antes del estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito, una famosa plataforma de streaming de anime, ha anunciado un evento especial de 24 horas de transmisión gratuita en YouTube con todos los episodios y películas del anime.
¿Cuándo y dónde verlo?
El evento está programado para el 16 de agosto, a partir de las 11:00 a. m., en México, a través del canal oficial de YouTube de Crunchyroll en español.
La transmisión estará en japonés con subtítulos en español y se podrá disfrutar en vivo con chat en tiempo real para que convivas y conozcas a otros amantes de la saga. Además, el contenido estará disponible durante 7 días después de finalizar el evento, para que lo tomes en cuenta si no tienes tiempo de verlo en vivo.
¿Qué incluye el maratón?
El maratón de series y películas de Kimetsu no Yaiba incluye:
- Final Selection Arc
- First Mission Arc
- Asakusa Arc
- Tsuzumi Mansion Arc
- Natagumo Mountain Arc
- Rehabilitation Training Arc
- Mugen Train Arc
- Entertainment District Arc
- Swordsmith Village Arc
- Hashira Training Arc
- Tráilers exclusivos de Castillo Infinito
Con esta maratón, los fans tendrán la oportunidad perfecta de revivir cada batalla, previo al esperado enfrentamiento final en Castillo Infinito.
¿Te animarás a verlo antes del estreno de la película?
