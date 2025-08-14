Podrás ver todo Demon Slayer gratis en YouTube antes del estreno de Castillo Infinito

Hay que admitirlo, muchos fans amamos disfrutar de una maratón de las series o películas antes de un estreno cinematográfico tan épico como el de “Demon Slayer: El tren Infinito”. Si tú tienes ganas de hacerlo antes del lanzamiento de la cinta el próximo 11 de septiembre de 2025, tus plegarias fueron escuchadas y aquí te damos todos los detalles.

Un maratón de Demon Slayer para calentar motores antes del estreno de la película

Para preparar a los fans antes del estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito, una famosa plataforma de streaming de anime, ha anunciado un evento especial de 24 horas de transmisión gratuita en YouTube con todos los episodios y películas del anime.

¿Cuándo y dónde verlo?

El evento está programado para el 16 de agosto, a partir de las 11:00 a. m., en México, a través del canal oficial de YouTube de Crunchyroll en español.

La transmisión estará en japonés con subtítulos en español y se podrá disfrutar en vivo con chat en tiempo real para que convivas y conozcas a otros amantes de la saga. Además, el contenido estará disponible durante 7 días después de finalizar el evento, para que lo tomes en cuenta si no tienes tiempo de verlo en vivo.

¿Qué incluye el maratón?

El maratón de series y películas de Kimetsu no Yaiba incluye:



Final Selection Arc

First Mission Arc

Asakusa Arc

Tsuzumi Mansion Arc

Natagumo Mountain Arc

Rehabilitation Training Arc

Mugen Train Arc

Entertainment District Arc

Swordsmith Village Arc

Hashira Training Arc

Tráilers exclusivos de Castillo Infinito

Con esta maratón, los fans tendrán la oportunidad perfecta de revivir cada batalla, previo al esperado enfrentamiento final en Castillo Infinito.

¿Te animarás a verlo antes del estreno de la película?

También te puede interesar: ¿Qué es Heroclix y por qué es tan adictivo para fans de superhéroes y coleccionistas?

