inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Planeta Anime
Nota

Podrás ver todo Demon Slayer gratis en YouTube antes del estreno de Castillo Infinito

Preparate, pues pronto se transmitirá toda la serie y películas de Demon Slayer en YouTube como evento especial antes de su nuevo estreno en cines.

Podrás ver todo Demon Slayer gratis en YouTube antes del estreno de Castillo Infinito
Crédito: Ufotable
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Planeta Anime
Compartir
  •   Copiar enlace

Hay que admitirlo, muchos fans amamos disfrutar de una maratón de las series o películas antes de un estreno cinematográfico tan épico como el de “Demon Slayer: El tren Infinito”. Si tú tienes ganas de hacerlo antes del lanzamiento de la cinta el próximo 11 de septiembre de 2025, tus plegarias fueron escuchadas y aquí te damos todos los detalles.

Un maratón de Demon Slayer para calentar motores antes del estreno de la película

Para preparar a los fans antes del estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito, una famosa plataforma de streaming de anime, ha anunciado un evento especial de 24 horas de transmisión gratuita en YouTube con todos los episodios y películas del anime.

¿Cuándo y dónde verlo?

El evento está programado para el 16 de agosto, a partir de las 11:00 a. m., en México, a través del canal oficial de YouTube de Crunchyroll en español.

La transmisión estará en japonés con subtítulos en español y se podrá disfrutar en vivo con chat en tiempo real para que convivas y conozcas a otros amantes de la saga. Además, el contenido estará disponible durante 7 días después de finalizar el evento, para que lo tomes en cuenta si no tienes tiempo de verlo en vivo.

¿Qué incluye el maratón?

El maratón de series y películas de Kimetsu no Yaiba incluye:

  • Final Selection Arc
  • First Mission Arc
  • Asakusa Arc
  • Tsuzumi Mansion Arc
  • Natagumo Mountain Arc
  • Rehabilitation Training Arc
  • Mugen Train Arc
  • Entertainment District Arc
  • Swordsmith Village Arc
  • Hashira Training Arc
  • Tráilers exclusivos de Castillo Infinito

Con esta maratón, los fans tendrán la oportunidad perfecta de revivir cada batalla, previo al esperado enfrentamiento final en Castillo Infinito.

¿Te animarás a verlo antes del estreno de la película?

También te puede interesar: ¿Qué es Heroclix y por qué es tan adictivo para fans de superhéroes y coleccionistas?

Anime
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca 7
×
×