inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Películas
Nota

“Autos, mota y roncanrol": De qué trata y quién es quién en la película

La cinta Autos, mota y rocanrol revive el Festival de Avándaro, el Woodstock mexicano que marcó a toda una generación.

autos mota y rocanrol.png
Instagram (Alejandro Speitzer)
Cristian Mota | Marktube
Películas
Compartir
  •   Copiar enlace

En los años 70, México vivía un ambiente de represión tras la matanza del 68 y el Halconazo del 71. En medio de ese clima, miles de jóvenes encontraron en la música un refugio de rebeldía y libertad: el Festival de Avándaro, considerado el Woodstock mexicano. Más de 100 mil asistentes se reunieron en Valle de Bravo para cantar, bailar y oponerse con paz a un entorno político hostil.

Ahora, más de cinco décadas después, la historia regresa a la pantalla grande con Autos, mota y rocanrol, dirigida por José Manuel Cravioto. La cinta, protagonizada por Alejandro Speitzer, Emiliano Zurita y Alex Fernández, busca reivindicar ese momento cultural que durante años fue estigmatizado.

¿Por qué fue importante el Festival de Avándaro?

Avándaro no solo fue un concierto masivo; representó un acto de resistencia juvenil en medio de un país marcado por la censura y la violencia política. Para Emiliano Zurita, uno de los protagonistas, el festival es clave para entender la contracultura y la herencia musical que hoy pervive en las bandas mexicanas.

Los actores coincidieron en que participar en la película les permitió descubrir detalles de la época, desde expresiones y costumbres hasta la relevancia de grupos como Three Souls in My Mind, que años más tarde se convertiría en El Tri.

¿De qué trata la película “Autos, mota y rocanrol”?

Además de reconstruir un episodio histórico, la película abre un diálogo generacional. “Tal vez no conozcas Avándaro, pero es una forma de conectar con tus padres o abuelos”, comentó Zurita. Con material de archivo y testimonios reales, la cinta plantea un viaje a la juventud de los 70, marcada por la búsqueda de identidad y libertad.

Con sus 88 minutos de duración, Autos, mota y rocanrol no solo recuerda el festival, sino que reivindica su valor como precedente de los conciertos masivos que hoy forman parte de la cultura mexicana.

Películas
Galerías
Cine
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca 7
×
×