De qué trata ‘Supergirl': la historia de la prima de ‘Superman’ que pocos conocen

DC Studios y James Gunn lanzaron el primer tráiler y póster de ‘Supergilr’ , la nueva película que dará continuación con el nuevo universo cinematográfico que dio inicio con ‘Superman’. Lo que se ve en el adelanto dejó a todos con la boca abierta por lo que se viene. Aquí te contamos los detalles.

Aunque la dirección no va directamente por las manos de Gunn, está bajo su supervisión, y es el director Craig Gillespie quien se encarga de esta nueva parte de la historia, bajo el guion de Oren Uziel y Ana Nogueira.

De qué trata la película ‘Supergirl’ de 2026

La historia de ‘Supergirl’ está basada en los cómics “Supergirl: Woman of Tomorrow’ de Tom King, y relata la perspectiva de la prima de ‘Superman’, interpretada por la actriz Milly Alcock.

La trama, según se reveló en el tráiler, contará en camino de la joven Kara Zor-El que celebra su cumpleaños 21 y lo hará viajando por la galaxia junto a su perro Krypto. En esta travesía se encuentra con una chica de nombre Ruthye Marye Knoll, a quien conocerá profundamente y ayudará en una tragedia devastadora que la persigue.

En el reparto también estarán “Eve Ridley como Ruthye Marye, Matthias Schoenaerts como Krem, Emily Beecham como Alura, Jason Momoa como Lobo y Wil Coban como Brute, entre otros.

Mira el nuevo tráiler de ‘Supergirl’.|(ESPECIAL/WARNER)

Esta nueva película sale después del buen recibimiento que tuvo ‘Superman’ este año, con una recaudación de taquilla de más de 600 millones de dólares en todo el mundo, según cifras de ‘Box Office Mojo.

¿Cuándo se estrena ‘Supergirl’, la nueva película de DC y James Gunn?

Está programado que la película de ‘Supergirl’ se estrene en México el próximo 25 de junio de 2026.

Hasta ahora, las reacciones del tráiler han sido positivas, y muchos la han comparado, en esencia, con la película de ‘Guardianes de la Galaxia’, saga que dirigió el propio James Gunn pero para la competencia Marvel Studios.