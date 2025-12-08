Esto se vio en el PRIMER TEASER de Supergirl, la prima de Superman en el Universo de DC de James Gunn

Con el reestreno de la película de Superman pero ahora bajo la dirección de James Gunn, la cinta con un toque de este cineasta no sólo nos regaló la participación de Krypto, un perrito que fue sin duda pieza clave en la trama, pero que, aunque muchos pensaron que era la mascota del Hombre de Acero, la realidad es que, este canino es fiel amigo de la prima de Kal-El, Supergirl, una heroína que tendrá su propio filme y este domingo 7 de diciembre ya salió el primer Teaser.

De hecho, fue el mismo James Gunn quien pudo compartir en sus redes sociales el primer Teaser de Supergirl, y con ello queda claro que, la siguiente película de este nuevo Universo será el de la prima de Superman, quien apareció al final de la cinta del Hombre de Acero. El video dura apenas 10 segundos y muestra a Kara sentada en lo que es como una parada de autobuses, pero en medio del campo, a los pocos segundos llega una nave, que no se sabe de quién es.

¿Cuándo se estrena el trailer de Supergirl?

Hasta el momento no se sabe cuándo se estrenará el trailer oficial de Supergirl, sin embargo, ya se tiene una fecha sobre la fecha en la que esta película verá la luz; este proyecto que es dirigido por Craig Gillespie, pero que será supervisado por James Gunn, podría estar en las salas de cine el próximo 26 de junio de 2026; quizás en los siguientes días pueda verse un adelanto oficial de la historia y quiénes estarán en este proyecto en solitario de la prima de Superman.

¿Quién es Kara (Supergirl)?

El nombre real de Supergirl es Kara Zor-El, e hizo su debut en los Cómics en el Action Comics #252 en 1959. A lo largo de la historia el desarrollo de su personaje ha ido cambiando. El origen de esta heroína es de la ciudad donde vivían los padres de Superman en Argo City. Sin embargo, durante la destrucción de Krypton fue lanzada al espacio.

Kara nació en dicha ciudad, pero fue lanzada a la Tierra cuando la cúpula protectora de Argo City se averió. En el 2004, Supergirl regresó a la historia en Superman/Batman, en esta trama se describe a la prima de Kent como una mujer humana que vive entre la humanidad bajo el nombre de Linda Danvers.

¿Cuáles son los poderes de Supergirl?

La prima del Hombre de Acero tiene los mismos poderes que él, los cuales incluyen el aliento de hielo, visión de calor, durabilidad y vuelo; también tiene otras cualidades como la capacidad para hacer crecer los cristales de piedra solar de su cuerpo y utilizar la kriptonita roja para recargar energía en momentos de debilidad.