El terror regresa de la mano de los creadores de Talk to Me

Bring Her Back es la nueva película de terror dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou, conocidos por su éxito Talk to Me.

¿Cuándo se estrena Bring her back?

Esta nueva propuesta, se estrena el 30 de mayo de 2025 en Estados Unidos, prometiendo llevar al público a una experiencia aterradora y profundamente emocional.

¿De qué trata Bring her back?

La historia gira en torno a Laura, una trabajadora social que, tras la dolorosa muerte de su hija, decide acoger a dos hermanos huérfanos, Andy y Piper, junto a un niño mudo llamado Oliver. Pero el dolor de Laura se transforma en obsesión cuando comienza a realizar rituales para “invocar ángeles” con la esperanza de comunicarse con su hija. Sin embargo, estas invocaciones desencadenan fuerzas oscuras que pondrán en peligro a todos los que la rodean.

El tráiler oficial ha dejado al público intrigado con imágenes inquietantes, donde desde símbolos en el suelo, presencias invisibles, hasta una mano ensangrentada golpeando una ventana. La dirección de los Philippou destaca por su capacidad de mezclar el horror sobrenatural con el sufrimiento humano de forma impactante y visualmente poderosa.

Reparto de Bring her back

El reparto incluye a Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips y Sally-Anne Upton, y la película fue rodada en Adelaide, Australia. La producción corre a cargo de Causeway Films y RackaRacka, con A24 y Sony Pictures como distribuidores.

Críticas sobre Bring her back

Las primeras críticas han sido muy positivas, ya que en medios especializados han elogiado la actuación de Sally Hawkins, el enfoque sensible del guion y la habilidad de los directores para crear terror con significado. Algunos críticos ya la consideran uno de los estrenos de horror más potentes del año, destacando cómo logra conmover y perturbar a la vez.

Bring her back es una combinación potente de terror, emoción y una narrativa arriesgada.