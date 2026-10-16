Bruce Willis pidió a Ben Affleck rechazar una película que terminó ganando siete premios Oscar

Incluso las estrellas más consolidadas de la industria pueden equivocarse al predecir el éxito de un proyecto. Ese fue el caso de Bruce Willis, que habría aconsejado a Ben Affleck durante sus inicios en la industria, específicamente en 1998, cuando se encontraban filmando la superproducción Armageddon bajo la dirección de Michael Bay.

Affleck reveló los detalles de la divertida anécdota durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, de Josh Horowitz. Dijo que Wollis intentó ejercer u rol de mentor y le dio un fuerte consejo profesional que fue rechazar por completo participar en Shakespeare enamorado.

Diego y Bruno Barraza están en la mira, y tal vez no haya finales felices: Lotería del Crimen, Temporada 5, capítulo 4 COMPLETO

"No hagas esa película de Shakespeare": El consejo de Bruce Willis a Ben Affleck

De acuerdo con las declaraciones de Ben Affleck, la estrella de Duro de Matar se le acercó con la mejor de las intenciones para guiar su carrera, la cual a penas comenzaba a despegar tras el fenómeno que había sido Mente indomable.

"Me dijo: No vayas a jacer esa película de Shakespeare. No quieres hacer esa película... Para ser justos, él no había leído el guión", dijo el famoso entre risas durante su participación en el podcast.

A Bruce Willis no le convencía la idea de que el joven promesa se involucrara en un drama romántico de época. Además, también le aconsejó cambiar su tono de voz, argumentando que hablaba demasiado agudo para ser un galán de cine.

Ben Affleck ignoró a Bruce Willis y arrasó en los premios Oscar

El joven actor agradeció haber hecho oídos sordos a las recomendaciones de su colega y aceptar el papel secundario de Ned Alleyn, un carismático e histriónico actor de la Inglaterra isabellina en la película Shakespeare enamorado.

La cinta, que fue dirigida por John Madden y protagonizada por Joseph Fiennes y Gwyneth Paltrow se convirtió en uno de los mayores hitos cinematográficos de la décadam arrasando en los premios Oscar de 1999.

Bruce Willis y Ben Affleck en Armageddon

En total, obtuvo 13 nominaciones, pero se llevo siete estatuillas doradas, incluyendo las categorías más importantes de la noche. como Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Guion Original y Mejor Actriz de Reparto.

