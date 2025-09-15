The Pitt: ¿De qué trata la serie que le ganó a Severance en los Emmys 2025?

‘The Pitt’ fue una de las series que dominó la más reciente edición de los premios Emmy. La producción protagonizada Noah Wyle sorprendió al ganarle a ‘Severance’, quien figuraba como la favorita para llevarse la categoría a Mejor Serie de Drama. Con ello, HBO y Netflix lideraron con 30 galardones, respectivamente. Apple TV+ recibió 22.

Esta serie cuenta con 8.9 de calificación en IMDB, sitio especializado en temas relacionados al cine y televisión; y fue creada con la intención de ser un spinoff de ‘ER’, sin embargo, al no conseguir los derechos del show clásico de los 90’s, tanto Wyle como el productor John Wells alteraron el concepto para hacerla más como una sucesora espiritual. La triunfadora narra las adversidades que de Michael ‘Robby’ Robinavitch en la caótica, pero admirable, situaciones que se enfrentan en un hospital de Pittsburgh.

Además de contar con Noah Wyle, la serie tiene una mezcla de actores veteranos y nuevas estrellas, como Taylor Dearden, hija del legendario Bryan Cranston. Por otra parte, la primera temporada tiene un total de 15 capítulos los cuales puedes disfrutar a través de la plataforma de streaming HBO. Se prevé que la segunda entrega llegue a inicios del próximo año.

Así fue la reacción del protagonista de ‘The Pitt’ al llevarse su primer Emmy

Antes del estrellado de ‘The Pitt’, Noah Wyle había sido nominado cinco veces por su papel en ‘ER’, pero nunca ganó, fue hasta la noche del pasado 14 de septiembre que se consagro como el Mejor Actor de Serie de Drama.

“¡Guau! ¡Qué sueño ha sido esto!”, dijo el protagonista de ‘The Pitt’ en el escenario, antes de agradecer al personal del sector salud. “A todos los que entran o salen de su turno esta noche, gracias por estar en este trabajo”.

