Confirman las grabaciones de la nueva película ‘Son como niños 3': publican FOTO oficial

¡Es oficial! 'Son como niños 3' ya está iniciando las grabaciones; la noticia se dio a conocer desde las redes sociales de una conocida plataforma de streaming, donde vemos la "claqueta de cine", siendo un claro indicio del proceso de producción.

En la fotografía, podemos ver a Salma Hayek, Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Maya Rudolph, Maria Bello y el gran regreso de Rob Schneider en la nueva película.

¿Cuándo va a salir 'Son como niños 3'?

Considerando que el filme está apenas en el proceso de grabaciones, todavía no hay una fecha específica para el estreno de 'Son como niños 3'.

Aun así, se estima que el estreno posiblemente sea hasta el verano del 2027. Sin embargo, se sabe que la nueva película no estará disponible en cines, ya que aparecerá en una reconocida plataforma de Streaming.

Aunque muchos esperaban ver al actor, dicha película logró ser un éxito en su estreno, logrando recaudar 247 millones de dólares. Hay que esperar el recibimiento que tiene el nuevo filme, en especial ante el regreso del aclamado actor.

¿Por qué no está Rob Schneider en 'Son como niños 2'?

Recordemos que el actor Rob Schneider interpretó en la primera película a Rob Hilliard, un personaje emblemático que a todos les sacó varias carcajadas.

Lamentablemente, no apareció en la segunda película, ausencia que muchos televidentes notaron. Dicha situación se debía a que el actor se encontraba en pleno rodaje de una serie, además de que su ahora exesposa se encontraba embarazada, situaciones que le perjudicaron poder participar.

¿Cuántos años tenía Salma Hayek en "Son como niños"?

Uno de los personajes más emblemáticos de 'Son como niños 3' es Salma Hayek, quien ya había participado en las 2 cintas anteriores, sorprendiendo a todos con una gran silueta.

En el primer filme realizado en el 2010, Salma tenía aproximadamente 44 años; en la secuela del 2013, la actriz tenía unos 46 años. Para la nueva película, la artista estaría actuando a sus 59 años.