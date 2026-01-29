⁠Conoce Anthony Ippolito, el actor que interpretará a Sylvester Stallone en la película biográfica “I Play Rocky”

Este 2026 se cumplirá medio siglo del estreno de la mítica película de Rocky , la cinta escrita y protagonizada por Sylvester Stallone que cuenta la historia de un italoestadounidense que emprende su camino para cumplir su sueño de ser boxeador en contra de todo... Una situación que él mismo vivía por aquella época.

Como parte de estos festejos de esta obra que ha impactado de gran manera en el mundo del cine, este 2026 llegará “I Play Rocky”, una película biográfica protagonizada por Anthony Ippolito, la cuál que contará cómo es que Sylvester Stallone creó y protagonizó la película que le cambió la vida, marcando el inicio de una de las carreras más reconocidas de Hollywood y sobre todos los retos por los que tuvo que pasar para cumplir sus sueños.

¿Quién es Anthony Ippolito?

Aunque Sylvester Stallone se ha ganado un lugar especial dentro del mundo del entretenimiento, el parecido de Anthony Ippolito es muy grande, quien con tan solo 26 años ha participado en grandes producciones y se ha ido consolidando como uno de los actores “promesa”.

Su primer papel grande fue en la película protagonizada por Adam Sandler “Pixels” de 2015, aunque ha participado en grandes proyectos como en el drama “Grand Army” donde dio vida a George Wright y en la miniserie “The Offer” de 2022 donde interpretó a Al Pacino.

¿Cuándo se estrena I Play Rocky?

Se ha confirmado que este ambicioso proyecto biográfico que celebrará 50 años de Rocky llegará a algunos cines el próximo 13 de noviembre, aunque será hasta el 20 del mismo mes que llegará su estreno global en streaming, por lo que en los próximos meses se estarían finalizando los detalles respecto a su distribución.

¿Cuál es el reparto de I Play Rocky?

La película dirigida por Peter Farrelly contará con un cast bastante interesante pues en primeros detalles, se ha logrado conocer a los personajes que aparecerán en esta entrega:

