¿De qué trata ‘Digger’? La nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise que reveló hoy su primer trailer oficial

El nuevo trailer de 'Digger' fue revelado hoy lunes 13 de julio, con uno de los regresos del cine más esperados: la dirección del legendario mexicano Alejandro González Iñárritu, protagonizada por nada más y nada menos que Tom Cruise en un papel que, muchos aseguran, es candidato directo a recibir una nominación en los Premios Oscar del 2027, ¿pero de qué trata la película y quiénes conforman el reparto? Te contamos todo lo que se sabe.

Digger: ¿de qué trata la nueva película de Iñárritu?

En 'Digger' se nos presenta a un Tom Cruise muy distinto al que hemos visto en anteriores películas del ya consagrado actor, ahora lo vemos con prostéticos que lo hacen lucir como una persona mayor, con una prominente panza y que da vida a un importante magnate petrolero. Dentro de la trama que nos presenta Iñárritu descubrimos que Digger Rockwell (Cruise) tiene la importante misión de salvar al mundo de una terrible catástrofe, catástrofe que ha sido provocada intencionalmente por él mismo para demostrar que tiene tanto poder como para salvar a la humanidad.

En una trama llena de comedia negra, con personajes que claramente hacen parodia a grandes magnates alrededor del mundo, "como no podemos controlar a la naturaleza, controlemos la narrativa" es una de las frases que destacan dentro del tráiler, en donde es claro que podemos ver una historia llena de caos, poder, y mucha mucha ironía.

Dentro de los comentarios al tráiler oficial destacan que este podría ser uno de los mejores trabajos de Alejandro González Iñárritu, recordando sus anteriores trabajos cómicos como Birdman o Bardo, pero con un refinamiento claro que le ha dado su amplia experiencia dentro del cine.

Digger: reparto completo de la película

La película cuenta con un gran reparto, dentro del cual se ubican personalidades como:



Tom Cruise

Sandra Huller

John Goodman

Michael Stuhlbarg

Jesse Plemons

Sophie Wilde

Riz Ahmed

Emma D'Arcy

Robert John Burke

Burn Gorman

Pip Torrens

¿Cuándo se estrena 'Digger' en México?

'Digger' tendrá su estreno oficial en cines de México el próximo 01 de octubre del 2026, y promete ser una de las fuertes candidatas para recibir nominaciones en la temporada de premios del 2027.