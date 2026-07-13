Las estrellas de Jurassic Park que murieron y dejaron huella en la saga: Lista completa

Dentro de la historia del cine y con el paso de los años, Jurassic Park, se ha consolidado como un filme de culto, transformando la industria por completo. No obstante, desde su estreno en 1993, varios integrantes de la película original, aunque su trabajo sigue siendo recordado por millones de fanáticos, quienes mantienen viva su presencia en una de las sagas más importantes de todos los tiempos.

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¿Cuáles son los actores de Jurassic Park que han muerto?

Recientemente, generó gran impacto la muerte del actor Sam Neill, quien diera vida a Alan Grant dentro de Jurassic Park, una de las películas más importantes de la historia del cine, quien se suma a la lucha de los actores de la saga que han abandonado la vida terrenal.

Sam Neill (1947-2026)

Dentro de la película, el actor dio vida al doctor Alan Grant, paleontólogo que se convierte en el héroe de la primera historia. Además,dentro de la saga, apareció en Jurassic Park III (2001) y volvió junto a Laura Dern y Jeff Goldblum para Jurassic World Dominion (2022), filme en donde se reunió el trío original casi 30 años después de la primera entrega.

De acuerdo con lo que se ha revelado, Sam Neill murió el pasado 13 de julio del 2026, a los 78 años, en Sídney, Australia, en donde su familia aclaró que, a pesar de lo repentino del suceso, no estuvo relacionado con el cáncer que el actor habría superado recientemente.

Richard Attenborough (1923-2014)

Siendo la primera pérdida de Jurassic Park, el actor Richard Attenborough falleció en 2014 a los 90 años; el actor que dio vida al visionario multimillonario John Hammond ganó dos premios Oscar por Gandhi. No obstante, para los fans, su papel sigue siendo uno de los más recordados de todos los tiempos.

El actor Richard Attenborough falleció el 24 de agosto de 2014 a los 90 años tras sufrir un deterioro progresivo de salud a causa de un derrame cerebral (ictus) que padeció en 2008.

Miguel Sandoval (1951-2025)

Miguel Sandoval, quien interpretó a Juanito Rostagno en Jurassic Park III. Falleció en 2025, siendo parte de la saga en su tercera entrega y recordado por su papel como un geólogo costarricense propietario de al menos una mina de ámbar en República Dominicana, Mano de Dios.

El actor estadounidense de origen hispano Miguel Sandoval (conocido por Jurassic Park y Medium) falleció en 2025. No obstante, la familia no compartió detalles de la causa de muerte.

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Sam Neill, los fans y seguidores de la saga de Jurassic Park han compartido su apoyo a la familia del actor y comenzado a recordar a uno de los actores más destacados de la época, y recordado recientemente por su papel dentro de los Peaky Blinders.