Los emotivos mensajes que despiden a Sam Neill: de Cillian Murphy a Steven Spielberg, famosos que lamentan la muerte del actor de Jurassic Park

La muerte de Sam Neill, ocurrida este 13 de julio a los 78 años, ya está provocando una ola de reacciones en Hollywood. De acuerdo con el comunicado, el actor, que dio vida al Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park, falleció de manera repentina en Sídney, Australia. Algunos de los colegas y famosos que han aparecido luego de su fallecimiento son su compañera Laura Dern, quien compartió pantalla con Neill como Ellie Sattler en Jurassic Park, y el mismísimo director Steven Spielberg, entre otros.

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Famosos se despiden de Sam Neill de Jurassic Park

Steven Spielberg se despide de Sam Neill

Steven Spielberg no dudó en reconocer y homenajear al actor en cuanto supo de la lamentable noticia: “Sam fue una persona excepcionalmente colaboradora. Para él representó un gran esfuerzo interpretar a un personaje que veía a los niños como seres desordenados y malolientes, ya que eso era todo lo opuesto al padre cariñoso que él era con sus propios hijos”.

Steven Spielberg pays tribute to Sam Neill:



“I owe a debt of gratitude to Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker and Phillip Noyce for casting Sam Neill in the roles in which he was so brilliant that brought him to my attention and led to his playing Dr. Alan Grant in… pic.twitter.com/se2H3kKWCp — Film Updates (@FilmUpdates) July 13, 2026

Laura Dern Ellie Sattler en Jurassic Park, se despide del protagonista

Otra que de inmediato salió sorprendida por la inesperada noticia fue Laura Dern, quien fuera su coprotagonista en la película. “Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Me mostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con un ingenio muy seco. Un caballero auténtico y noble, que encarnaba al protagonista de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant”, escribió la actriz.

Laura Dern has paid tribute to the late Sam Neill after his tragic passing.



“Sam was my beloved lifetime friend… He showed me the depths of loyalty, protectiveness and love always with the driest of wit.



A true and noble gentleman, who was wrapped up in my dream leading man.… pic.twitter.com/95R4aBYAlh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 13, 2026

Toni Collette

La actriz Toni Collette trabajó junto a Neill en la comedia criminal australiana titulada ‘Dirty Deeds’ y en ‘A Long Way Down’. En su Instagram no dejó pasar la oportunidad de despedirse y lo calificó como una leyenda y una encantadora persona.

Joel Tobeck

Joel Tobeck, actor y compañero de reparto en ‘Perfect Strangers’ también acudió a sus redes sociales para hablar de lo mucho que lo admiraba. El actor destacó que se trataba de un hombre “amable y caballeroso”.

Colin Trevorrow

El director de ‘Jurassic World: Dominion’ recordó al actor como un hombre maravilloso que no dudó en brindarle su apoyo cuando lo necesitaba.