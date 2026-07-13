¿Qué papel tendrá Scarlett Johansson en The Batman 2? Esto revela nueva filtración

Todavía falta mucho para el estreno de la esperada película de The Batman 2, pero eso no impidió que una nueva filtración sacudiera a los fans de DC. De acuerdo con información difundida por el conocido insider DCULeaks, Scarlett Johansson sería una de las grandes incorporaciones al elenco de la película dirigida por Matt Reeves, pero eso no es todo. Al parecer, ella formaría parte del reparto para dar vida a Poison Ivy, una de las villanas más icónicas de Batman. De momento, nadie ha salido a confirmar o negar dicha información, por lo que por ahora es un simple rumor.

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¿Qué dice la filtración sobre Scarlett Johansson?

El insider asegura que Scarlett Johansson sería la elegida para interpretar a Pamela Isley, mejor conocida como Poison Ivy. Este también se atreve a asegurar que su personaje tendría un importante papel en la historia, haciendo creer tanto a Batman como al público que el responsable de una serie de asesinatos que ocurrirán en el filme es Victor Zsasz. Con el paso del tiempo, Batman descubrirá que fue manipulado y que Poison Ivy es quien se encuentra realmente detrás de las muertes.

El rumor revela que la Corte de los Búhos también estaría involucrada

Pero eso no es todo, pues en esta misma filtración se asegura que el actor Charles Dance interpretaría al líder de una poderosa organización secreta conformada por las familias más influyentes de Ciudad Gótica. No menciona directamente el nombre, pero muchos fanáticos que se han basado en las pistas que dio el insider creen que se trata de La Corte de los Búhos. Cabe mencionar que miles de fanáticos esperan que esta haga acto de presencia en el filme desde que se anunció la segunda parte de The Batman.

|DC Comics

¿Qué tan confiable es esta información?

Recordemos que hasta este momento, ni Warner Bros. ni DC Studios han confirmado ninguno de estos detalles. Ni siquiera se sabe si oficialmente la actriz formará parte del elenco y, mucho menos, el papel que tendrá, sin mencionar la trama.