‘Carrie’ la serie de Prime Video muestra primeras IMÁGENES, y revela detalles importantes de la trama que adapta el libro de Stephen King

A través del medio internacional Entertainment Weekly, se dieron a conocer las primeras imágenes oficiales de 'Carrie' la siguiente serie de Prime Video que adaptará la famosa historia creada por Stephen King y publicada por primera vez en 1974. Pero no solo eso, pues Mike Flanagan, creador, showrunner, director y guionista de la serie, tuvo oportunidad de revelar un par de detalles importantes que querrás saber antes del estreno de Carrie en streaming.

¿De qué va a tratar 'Carrie' y cuál será su ambientación?

Mike Flanagan admitió que no tenía ningún sentido volver a contar la misma historia que contó Brian de Palma en la adaptación cinematográfica de 'Carrie' de 1976, por lo que quiso dejar en claro que la serie no se tratará de un remake directo de adaptaciones anteriores.

Con esto en mente, 'Carrie' será ambientada en la época actual, donde se abordarán distintos temas como el bullying a través de redes sociales, la violencia escolar, el aislamiento y el impacto de la tecnología en la vida de los jóvenes, claro retomando elementos originales de la historia de Stephen King.

La serie comenzará con Carrie White, quien después de vivir aislada del mundo y conviviendo únicamente con su madre, se verá orillada a ir por primera vez a una escuela pública después de que muriera su padre. Y si estás temiendo que sea una reversión que nos quite eventualidades icónicas de la historia, no temas más, porque se aclaró que seguiremos teniendo escenas como el baile de graduación y el conocido momento de la sangre.

¿Cuáles serán las más grandes diferencias entre 'Carrie' la serie y el libro?

De acuerdo a lo publicado en Entertainment Weekly, las principales diferencias que notarán los que hayan leído la novela de Carrie será la personalidad de la protagonista, siendo en la serie un poco más curiosa, optimista, confiada y mucho menos retraída.

Por otro lado Margaret White, la madre, no será presentada únicamente como una fanática y abusiva, según los comentarios de Flanagan será una mujer que siente mucho amor por su hija y que intentará protegerla del mundo, aunque sea de forma inadecuada.

Como un pequeño spoiler de la serie, revelaron que el capítulo 2 mostrará la historia de otra mujer que no es Carrie, teniendo habilidades psíquicas como la protagonista de la historia, y aunque no se reveló qué repercusiones o importancia tendrá esto, es acertado admitir que intentarán ampliar el universo del canon.

Además se dejó en claro que si bien el baile de graduación seguirá siendo clave para la serie, los acontecimientos que nos lleven a esa escena serán completamente distintos a los que ya vimos tanto en la novela como en adaptaciones anteriores del título.

'Carrie' la serie: el reparto completo y los personajes que harán

Carrie cuenta con un reparto variado, y las personas que veremos en la próxima gran serie de Prime Video son:



Summer H. Howell como Carrie White

Samantha Sloyan como Margaret White

Matthew Lillard como el director Grayle

Amber Midthunder como miss Desjardin

Siena Agudong como Sue Snell

Alison Thornton como Chris Hargensen

Joel Oulette como Tommy Ross

Arthur Conti como Billy

Josie Totah como Tina

¿Cuándo se estrena la serie de Carrie?

'Carrie' la serie a cargo de Amazon MGM Studios planea estrenarse en octubre del 2026, probablemente justo a tiempo para fechas como el Halloween. Además contará con un total de 8 capítulos.