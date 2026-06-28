Canal de televisión abierta que transmitirá GRATIS el partido de México vs. Ecuador del Mundial 2026, fecha y hora

La espera está por terminar. México ya tiene rival; se enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este martes 30 de junio a las 7:00 de la noche (tiempo del centro de México). Lo mejor de todo es que podrá verse completamente gratis por Azteca 7, el canal del mundial. No pierdas la oportunidad de seguir de cerca el partido con los mejores comentarios y análisis en esta emocionante justa mundialista. Vive la pasión junto a millones de mexicanos que acompañarán a la Selección Azteca en uno de sus partidos más importantes hasta este momento en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido México vs. Ecuador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El duelo entre México y Ecuador corresponde a la fase de eliminación directa y no existe margen de error, pues el ganador será el equipo que avanzará a los octavos de final y el perdedor se despedirá del torneo. Es por eso que no puedes perder detalle el 30 de junio a las 19:00 horas por Azteca 7 o a través del sitio web dando clic aquí.

¿Qué se juega la Selección Mexicana en esta fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Estamos frente a una selección que ha logrado algo histórico: que México clasifique como el primer lugar del grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora, luego de superar la fase de grupos, el equipo dirigido por Javier Aguirre deberá demostrar su mejor versión ante un rival que también llega con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.

Recordemos que esta fase del torneo ya es de eliminación directa, así que cualquier error puede marcar el destino de ambas selecciones.

¿Qué se espera de la selección de ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La selección de Ecuador viene de haber derrotado a Alemania en la fase de grupos. Como todos sabemos, este logro no cualquiera lo festeja. Es por eso que el equipo ecuatoriano viene decidido a darlo todo y hacer historia. Por esta razón el equipo mexicano no se debe confiar, pues será un duro rival.

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