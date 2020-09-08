Surgen rumores sobre que John Cena podría interpretar a ‘Sandman’ en la nueva película de Spider-Man.

John Cena está causando gran expectativa entre sus fans y los de Spider-Man, al dejar en el aire la posibilidad de que podría participar en la nueva entrega sobre las aventuras del Hombre Araña.

Los rumores sobre este hecho surgieron después de que el artista digital Jackson Caspersz sacó a la luz un fan art en su perfil de Instagram donde daba muestra de cómo luciría John Cena si, por alguna razón, Sony tomara la decisión de otorgarle el papel de Sandman.

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Esta acción de inmediato encendió las alertas entre los seguidores del actor y de los amantes de las cintas del superhéroe, quienes coincidieron en que Cena sería un gran candidato para el puesto; sin embargo, hasta ahora no ha habido alguna postura oficial al respecto.

Pese a ello, John Cena, al ver la buena respuesta por parte de su grupo de fans, decidió mantener el tema ‘encendido’ al compartir en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece Sandman preparándose para combatir a Spidey, con una mano hecha de arena en forma de martillo.

Aunque la ilustración no fue acompañada por algún mensaje por parte del actor y luchador, fue suficiente para que el fandom volviera a hablar del tema y genere cierto impulso para que se le considere dentro de la franquicia de Sony.

Por ahora, John Cena está cerca de sorprender con su trabajo en The Suicide Squad bajo la dirección de James Gunn, en tanto que, hasta el momento, no ha surgido alguna información oficial que revele si Sandman aparecerá en alguna película futura de Marvel.

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