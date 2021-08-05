Estas son las mejores películas de John Cena.

¿Cuáles son las mejores películas de John Cena? La estrella de la WWE tiene una exitosa carrera cinematográfica que aquí recordamos.

'Amigos pasajeros'

Es una cinta que se estrenará el próximo 27 de agosto en la plataforma Star de Disney+, trata de unos fiesteros en busca de emociones,diversión y desenfreno con sus "amigos pasajeros”.

'Persecución extrema'

Se trata de uno de los primeros films de Cena, con el que se aprecia que la WWE quiere transformar al luchador en una estrella de la pantalla grande con un papel interpretando a un exmarino que lucha por liberar a su mujer que ha sido secuestrada por unos ladrones de diamantes.

'Jugando con fuego'

Es una película con un humor muy blanco para público familiar y casi infantil que cuenta la historia de unos bomberos que andan detrás de unos niños traviesos.

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'Fast & Furious 9'

En la más reciente entrega de la saga, los protagonistas se enfrentan a unos terroristas comandados por el hermano perdido de Dom (Vin Diesel) que está interpretado por Cena.

'Listos para luchar'

Este largometraje es una comedia y trata de cómo el personaje interpretado por David Arquette, se convierte en campeón de wrestling.

'12 trampas'

Es una de las mejores películas de acción que ha grabado John Cena hasta el momento, está dirigida por Renny Harlin, que se ocupó de la dirección de la segunda película de la misma, toda una historia que no debes perderte.

'Legendary'

Una de las mejores interpretaciones dramáticas de Cena, en la que da vida a un coach de un chico que quiere convertirse en luchador. Es una producción de la WWE que vas más allá de los típicos argumentos de cine de acción.

'Y de repente tú'

En esta comedia interpreta al novio de Schumer, un tipo obsesionado por el fisicoculturismo, pero con muchas ganas de comprometerse. Además, hayn una escena de sexo que tienen ambos actores es muy divertida.

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