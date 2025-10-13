Esta es la lista de TODOS los cines de la CDMX donde podrás ver la película de Frankenstein de Guillermo del Toro

‘Frankenstein’ es la película más reciente del director Guillermo del Toro, una entrega que regresa la conocida historia de la criatura creada por el hombre. Es un filme muy esperado por el público, contando con la participación de artistas de gran renombre.

Aunque será posible verlo en Netflix, inicialmente saldrá en diversos cines de la CDMX. Para que no dejes pasar la oportunidad de verla en una mega pantalla, te detallaremos en qué salas podrás verla. Así que no te pierdas los detalles al respecto.

¿En qué cines de la CDMX ver ‘Frankenstein’?

El estreno oficial en cines de la CDMX, será desde el 23 de octubre, fecha en la que los usuarios podrán ir a verla en las enormes pantallas, logrando disfrutar del esperado filme. Al ser una película muy deseada por los espectadores, ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro estará disponible en los siguientes lugares:

Cineteca Nacional de Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU)

Cinedot Azcapotzalco

Cinespot Tláhuac

Cine Linterna Mágica

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Ante la posible gran asistencia, se recomienda a los usuarios que hagan sus compras con tiempo, ya que podrían llenarse rápidamente las salas. Además, es importante aclarar que se mantendrá por poco tiempo, ya que en noviembre estará disponible en Netflix.

¿Cuándo estará ‘Frankenstein’ en Netflix?

Como ya lo pudiste ver, ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro estará poco tiempo en cines. Esto se debe a que desde el 8 de noviembre, será posible que los usuarios la puedan ver en la plataforma de Netflix, ideal para aquellos que quieren ver la película en la comodidad de sus sillones.

A diferencia de otras entregas, la película será solamente transmitida en cines de la CDMX independientes, siendo algo inesperado para muchos. Así que no te quedes con las ganas y compra tus boletos a tiempo, para que puedas ver la actuación de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz.