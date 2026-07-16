Final explicado de la película ‘La Odisea': todos los personajes más importantes y qué pasa en la historia

La película ‘La Odisea’ de Christopher Nolan ha generado gran expectativa entre los fanáticos del director y de la obra clásica de Homero. Tras las primeras funciones y proyecciones anticipadas, muchos espectadores han buscado una explicación sobre el final y los cambios realizados respecto al relato original.

El final de ‘La Odisea’ muestra el esperado reencuentro entre Odiseo y Penélope después de 20 años de separación. Sin embargo, de acuerdo con El Independiente, la adaptación cinematográfica presenta algunas diferencias importantes respecto a los versos atribuidos a Homero.

¿Qué significa el final de ‘La Odisea’?

En las escenas finales, Penélope no reconoce inmediatamente a Odiseo. Antes de aceptarlo como su esposo, ambos protagonizan una especie de duelo de inteligencia y astucia que pone a prueba la identidad del héroe.

“La Odisea” es protagonizada por Matt Damon.|(ESPECIAL)

El objetivo de Penélope es asegurarse de que el hombre que tiene delante es realmente Odiseo y no un impostor. Esta secuencia enfatiza la inteligencia y prudencia del personaje, una de las características más destacadas de la reina de Ítaca.

Una vez que Penélope confirma la identidad de su esposo, ocurre uno de los momentos más emotivos de la historia. La mujer se derrumba entre lágrimas y finalmente se deja abrazar por Odiseo, poniendo fin a dos décadas de espera, incertidumbre y sufrimiento.

Asimismo, Odiseo evita una nueva guerra dándelo el trono a su hijo, demostrando que no puede cambiar el pasado ni esconderlo, sino tomar decisiones a partir de ahí.

¿De qué trata la historia de ‘La Odisea’?

‘La Odisea’ narra el largo viaje de Odiseo para regresar a su hogar después de la Guerra de Troya. Según información de la BBC, esta obra fue compuesta entre los siglos VIII y VII a. C. y es considerada uno de los textos más importantes de la literatura universal.

La historia sigue a Odiseo mientras intenta volver a Ítaca para reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Durante el trayecto enfrenta criaturas mitológicas, desafíos impuestos por los dioses y numerosos peligros que ponen a prueba su ingenio y resistencia.

Mientras tanto, Penélope debe proteger el reino y resistir la presión de los pretendientes que buscan ocupar el lugar de Odiseo. Su espera se convierte en uno de los símbolos más importantes de fidelidad y perseverancia dentro de la mitología griega.

Personajes principales de ‘La Odisea’

Conocer a los personajes principales puede ayudarte a entender mejor la historia y las relaciones dentro de la película.