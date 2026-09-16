Hoy en HBO Max: la película de culto que dicen estar maldita y que en su estreno dejó pérdidas millonarias a su productora

El cine clásico está lleno de producciones que, con el paso de los años, se convierten en películas de culto por su historia, su estética y las circunstancias que rodearon su realización. Una película puede quedar asociada a rumores sobre supuestas maldiciones que alimentan el interés del público.

Entre estas producciones existe una que tuvo un estreno complicado y generó importantes pérdidas económicas para su productora. Con el tiempo, sin embargo, su historia detrás de cámaras y las numerosas leyendas que la rodean contribuyeron a convertirla en un título recordado por varias generaciones.

¿Cuál es la película de culto que dicen que está maldita?

La película de culto que durante décadas ha estado rodeada de rumores sobre una supuesta maldición es El mago de Oz, el clásico de 1939 dirigido por Victor Fleming. La producción se convirtió en una de las obras más recordadas de la historia del cine, aunque también quedó vinculada a distintas historias sobre accidentes, dificultades y situaciones desafortunadas ocurridas durante el rodaje. Estas circunstancias alimentaron con el tiempo la idea de que la película estaba marcada por una maldición.

¿Qué acontecimientos ocurrieron en el estreno de El Mago de Oz de 1939?

El Mago de Oz quedó rodeado de rumores sobre una supuesta maldición debido a los numerosos accidentes y problemas registrados durante su producción. Buddy Ebsen, quien originalmente interpretaría al Hombre de Hojalata, tuvo que abandonar el proyecto después de sufrir una grave reacción al maquillaje elaborado con polvo de aluminio. Margaret Hamilton, la actriz que interpretó a la Bruja Malvada, sufrió quemaduras durante una escena con efectos especiales, mientras que su doble, Betty Danko, resultó herida cuando explotó la escoba utilizada en una secuencia.

Estas situaciones alimentaron las historias sobre una supuesta maldición, aunque algunos de los relatos más conocidos fueron desmentidos. El rumor de que un actor que interpretaba a un munchkin se había ahorcado durante el rodaje, por ejemplo, no es cierto: la figura que aparece al fondo de una escena era un ave utilizada para ambientar el escenario.

A esto se sumó un estreno que no resultó tan rentable como esperaba MGM. La producción tuvo un costo aproximado de 2,8 millones de dólares y recaudó cerca de 3 millones inicialmente, pero los gastos de distribución y otros costos hicieron que la película no generara ganancias para el estudio en su primera exhibición. Recién años después, con sus emisiones televisivas, logró convertirse en un éxito económico.