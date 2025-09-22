Hospitalizan a Tom Holland tras accidente en grabaciones de ‘Spider-Man: Brand New Day’; esto se sabe

El actor Tom Holland fue trasladado a un hospital en Glasgow, Reino Unido tras sufrir un accidente durante las grabaciones de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la cual tiene prevista a estrenarse en julio del próximo año. Hasta el momento, se sabe que el histrión presentó una conmoción cerebral debido al golpe en la cabeza.

Según el medio británico The Sun, el actor, Dominic Holland, confirmó que su hijo no podrá grabar durante un tiempo, pero hasta el momento no se han precisado el impacto del golpe ni tampoco si necesitará semanas o meses para retomar grabaciones. Por su parte, The Hollywood Reporter sostiene que Tom se reunirá con gente de Sony Pictures para valorar cómo continuarán con el proyecto.

Pese a ello, no se han proporcionado detalles adicionales sobre la gravedad de la conmoción o el tiempo exacto de recuperación, pero el traslado al hospital indica que se está tomando el caso con seriedad.

Esto se sabe de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la siguiente cinta del UCM con Tom Holland

La cuarta película en donde Tom Holland interpretará al ‘amigable Hombre Araña’ es dirigida por Destin Daniel Cretton, quien debutará en la saga tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts. Además, la estrella de ‘Stranger Things’, Sadie Sink, formará parte del elenco.

Cabe mencionar que la última cinta de ‘Spider-Man’ con Tom Holland como protagonista recaudó unos ingresos de casi 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial, a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus, según los datos del portal Box Office Mojo. No obstante, una semana antes del lanzamiento de la nueva cinta del arácnido, el actor estrenará ‘La Odisea’ junto al director Christopher Nolan.

