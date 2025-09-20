Estreno Batman: Choque de Imperios, ver la “Batiseñal” y más actividades por hacer en CDMX durante el Batman Day 2025
La Ciudad de México nunca se queda traqnuila, al igual que Ciudad Gótica así que no te la pienses y celebra este Batman Day
Como sabrás, este sábado 20 de septiembre se estará celebrando el tan esperado Batman Day, festividad que conmemora a “El Caballero de la Noche” y que se lleva a cabo cada tercer sábado de septiembre año con año.
Desde el año 2014 fue que DC Comics lo forjó como día oficial de “Batsy” cuando se conmemoró el 75.º aniversario de la primera aparición de Batman (en Detective Comics #27, 1939), por lo que varios países del mundo se llenan de actividades que celebran a este superhéroe.
¿Qué actividades se podrán hacer en CDMX para el Batman Day?
- En la Ciudad de México siempre hay cosas por hacer y con motivo del día uno de los superhéroes favoritos de muchos, esta urbe se ha planteado poner felices a los fans quienes podrán transportarse a Ciudad Gótica por unas horas.
- La primer actividad que te podemos recomendar es ir al cine de tu preferencia a ver Batman Azteca: Choque de Imperios, película que adaptará la historia de “El Hombre Murciélago” con nuestra cultura azteca y los tiempos de la conquista española.
- Ya sea que tengas una tienda de cómics favorita o quieras descubrir una nueva, algunas suelen regalar cómics de Batman o incluso a llegan a tener dinámicas que involucran a este superhéroe, donde también podrías conseguir mercancía exclusiva y productos ilimitados.
- Por otro lado, la Batiseñal se hará presente en el oscuro cielo de la Ciudad de México, pues el Centro Banamex proyectará esta icónica figura desde el viernes 19 hasta el domingo 21, lugar que concentrará a varios fans dentro de una festividad por parte de una tienda departamental, la cuál tendrá la presencia de gamers y algunos creadores de contenido quienes celebrarán el Batman Day.
- Si lo tuyo es quedarte en casa o no eres muy fan de salir pero sí de Batman, podrías quedarte en casa y disfrutar de sus comics, series animadas o películas o algún videojuego que trate sobre este protector de Ciudad Gótica.
No te puedes perder BATMAN AZTECA: CHOQUE DE IMPERIOS - 18 de septiembre, solo en cines. #BatmanAzteca pic.twitter.com/bvI91WxCUt— WB Pictures México (@WBPictures_Mx) July 23, 2025