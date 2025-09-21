Así fue el emotivo homenaje a Patricia Reyes Spíndola en los Premios Ariel 2025

Los Premios Ariel 2025 se celebran en el estado de Jalisco, una gala que reúne a lo mejor del cine mexicano y reconoce a quienes hicieron un mejor trabajo a lo largo del último año.

Grandes actores y actrices se dieron cita y uno de los momentos que dejó la noche fue el homenaje a Patricia Reyes Spíndola, quien suma una vasta trayectoria en el séptimo arte.

Fue de manos de María Rojo que Reyes Spíndola recibió el Ariel de Oro que es merecedor de quienes han dejado una huella imborrable en películas.

“De verdad estoy muy emocionada y que me lo haya entregado María Rojo es un honor, quiero agradecer a la academia, a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi pareja y a todos aquellos que han estado conmigo en 53 años de carrera. El cine es un trabajo en equipo, toda la gente que nos acompaña, lo comparto con ellos, en la carrera hay personas que te marcan , películas que te marcan y desde aquí quiero mandar un beso a Felipe Cazals quien me dio mi primera oportunidad”, señaló.

Con una carrera sólida en cine, teatro y televisión, Patricia Reyes Spíndola ha dejado una huella imborrable en la industria audiovisual del país, consolidándose como una de las figuras más influyentes del medio artístico nacional.

¿Cuántos Premios Ariel tiene Patricia Reyes Spíndola?

Cabe mencionar que la actiz ha recibido siete nominaciones a los Premios Ariel, de las cuales cuatro veces ha obtenido el reconocimiento. Fue en Actas de Marusia (1976), Los motivos de Luz (1986), El otro crimen (1990) y La reina de la noche (1996).

🏆 Patricia Reyes Spíndola, actriz, directora y productora mexicana, recibe el Ariel de oro por su trayectoria. #Ariel67

¿Quién es Patricia Reyes Spíndola?

Patricia Reyes Spíndola es una actriz, directora y productora mexicana de cine, teatro y televisión. Estudió en varias escuelas de México e Inglaterra y desde ese momento cosechó varias participaciones en diversas producciones.